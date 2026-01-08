Sosyal medyada 15 yaş sınırına ünlülerden tam destek!
Avustralya’nın sosyal medya şirketlerine 16 yaş altındaki çocukların hesap açmasını engelleme zorunluluğu getirmesinin ardından Türkiye’de de benzer bir adım atılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması içeren yasal düzenlemenin bu ay sonunda TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Söz konusu haber, çocuk sahibi ünlüler arasında da sevinçle karşılandı.
Türkiye'de çocukların dijital güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atılıyor. 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesini öngören düzenleme için hazırlanan torba yasa teklifi, Ocak ayı sonunda TBMM'de ilgili komisyona sunulacak.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düzenlemenin temel amacının çocukları dijital ortamlardaki risklerden korumak olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğine dikkat çekti.
15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasının Türkiye'de de hayata geçirilmesiyle birlikte, çocukların zararlı içeriklere, dijital zorbalığa ve bağımlılığa karşı daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor.
Söz konusu gelişme, çocuk sahibi ünlüler arasında da büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü isim, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
ALİŞAN
Alişan, düzenlemeye destek vererek şu ifadeleri kullandı:
"Henüz duygularını tanımayı, kendini korumayı öğrenmemiş bir çocuğu sosyal medyanın acımasız dünyasına bırakmak özgürlük değil, onları tehlikenin içine atmaktır. Bu karar, çocukların ruhunu korumak için atılacak kıymetli bir adımdır. Bir baba olarak bu tasarıyı yürekten destekliyorum."
NEFİSE KARATAY
"Bu girişimi destekliyorum. Çünkü sosyal medyada maalesef bir yaş sınırı uygulaması olmadığı için çocuklar derslerine kanalize olacaklarına birçok gereksiz bilgi öğreniyor. Bu yüzden bir sınırlama olması gerektiğine inanıyorum."
DENİZ UĞUR
"Türkiye'de bu konunun gündeme gelmesi umut verici. Sosyal medya ateşten bir gömlek. Doğru ve bilinçli kullanılması gerekiyor. Diğer yandan, 15 yaş bilincinde dahi olmayan yetişkin sosyal medya kullanıcılarını da görüyoruz. Bunlara nasıl önlem alabiliriz, işte onu bilemiyorum!"
BURCU KARA
"Bence bu düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü anne-babalar olarak biz çocuklarımızı takip etmeye çalışıyoruz ama bazen arkamızı döndüğümüzde başka bir video, tanıtım, reklam önerisi çıkabiliyor. Kendi çocuklarımla bunu yaşıyorum. Bu yüzden bu konu hayata geçirilebilirse çok mutlu olurum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu: 8 Ocak İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda iptaller
- Meteoroloji uyardı: 63 il için sarı alarm! Fırtına, don, lodos... Cuma pik yapacak
- AUZEF takvimi güncellendi! Bütünleme sınavları 31 Ocak’ta başlayacak
- Hareketsiz yaşamın yeni tehlikesi! Uzanmak kalbi oturmaktan daha çok yoruyor
- Kuşakların renk şifresi çözüldü! X kuşağı yeşili, Y kuşağı maviyi tercih ediyor
- ŞOK’a Columbia mont çeşitleri geldi! 7-13 Ocak aktüel ürünler tam listesi
- KPSS’de sürveyan kadrosu yine dolmadı! Bu meslek inşaatın her aşamasını denetliyor
- Diziye yılbaşı arası verildi! Eşref Rüya yeni bölümü bugün yayınlanmayacak
- Adres belli oldu! Çılgınlar filmi İstanbul'un farklı bölgelerinde çekildi
- Etkili sunumun anahtarı! “Hayal edin ki…” kelimesiyle dikkatleri çekmek mümkün
- Kadın ve erkek arasındaki boy farkının nedeni SHOX geni çıktı!
- Lif deposu 5 kış sebzesi: Şişkinlik ve hazımsızlığa karşı etkili