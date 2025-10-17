Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel’den Venezuela’ya destek!

Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Trump hükümetinin CIA'i Venezuela'ya rejim değişikliği amacıyla gönderdiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'yi "imparatorluk", Trump'ı ise "imparatorluğun şaşkın lideri" olarak nitelendiren Canel, Venezuela halkının, ordusunun ve güvenlik güçlerinin "birlik" içerisinde ABD'nin "tehditlerini ve eylemlerini" aşacağından emin olduğunu belirtti.

Canel, "Trump'ın gizli CIA operasyonlarını onayladığı bir dönemde, Küba'nın 'kardeş ülke' Venezuela'ya ve Devlet Başkanı Maduro'ya destek olacağını" vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Başkent Caracas'ta düzenlenen "Ulusal Aşçılar Kongresi" etkinliğinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela'da operasyon yapma yetkisi vermesine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Maduro, Washington'un Venezuela'da "kaba ve açık şekilde" rejim değişikliği yapmaya çalıştığını belirterek, "CIA, Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi. CIA'in kurulduğu tarihten bu yana hiçbir hükümet, bu kuruma açıkça ülkeleri öldürme, devirme ya da yok etmeye yönelik talimat verdiğini söylememişti." ifadelerini kullanmıştı.

CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" öne süren Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu iddia etmişti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.