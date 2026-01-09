CANLI YAYIN

Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Tom Barrack Şam'da

Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Şam'a gitti.

