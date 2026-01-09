Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2026 14:10 Güncelleme: 09.01.2026 14:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.