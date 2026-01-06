06 Ocak 2026, Salı
Haberler Dünya Haberleri Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye tepki: Geniş katılımlı miting geliyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye tepki: Geniş katılımlı miting geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.01.2026 07:59 Güncelleme: 06.01.2026 08:11
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye tepki: Geniş katılımlı miting geliyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına sert tepki gösterdi. Petro, Trump'ın açıklamalarına karşılık olarak geniş katılımlı bir miting düzenleyeceklerini duyurdu. İki ülke arasındaki diplomatik gerilimin tırmandığı bu süreçte, Kolombiya liderinin atacağı adımlar yakından takip ediliyor. Petro'nun Trump yönetimine karşı organize edeceği miting, Latin Amerika'daki ABD karşıtı söylemlerin güçlenmesine işaret ediyor.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya halkına egemenlik çağrısında bulundu.

Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanda cevap vereceğini vurgulayan Petro, "Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00'da Kolombiya'nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı." ifadelerini kullandı.

Petro, kendisinin de başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacağını ve burada halka hitap edeceğini duyurdu.

TRUMP, PETRO'YU HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtmişti.

Trumptan Kolombiya ve Meksikaya tehditTrumptan Kolombiya ve Meksikaya tehdit TRUMP'TAN KOLOMBİYA VE MEKSİKA'YA TEHDİT
ABDnin yeni hedefi Panama ve Kolombiya mı?ABDnin yeni hedefi Panama ve Kolombiya mı? ABD'NİN YENİ HEDEFİ PANAMA VE KOLOMBİYA MI?
Kolombiya lideri Petro: Tehdit ediliyoruzKolombiya lideri Petro: Tehdit ediliyoruz KOLOMBİYA LİDERİ PETRO: TEHDİT EDİLİYORUZ
Konteynerlere gizlenmiş 14 ton kokain ele geçirildiKonteynerlere gizlenmiş 14 ton kokain ele geçirildi KONTEYNERLERE GİZLENMİŞ 14 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Kolombiya ile ABD arasında kriz derinleşiyorKolombiya ile ABD arasında kriz derinleşiyor KOLOMBİYA İLE ABD ARASINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR
Petrodan dikkat çeken Gazze açıklamasıPetrodan dikkat çeken Gazze açıklaması PETRO'DAN DİKKAT ÇEKEN GAZZE AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye tepki: Geniş katılımlı miting geliyor Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye tepki: Geniş katılımlı miting geliyor Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye tepki: Geniş katılımlı miting geliyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör