Kolombiya’da konteynerlere gizlenmiş 14 ton kokain ele geçirildi

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Buenaventura Limanı'na baskın yapan güvenlik güçleri son 10 yılın en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Operasyonda, konteynerdeki alçı torbalarına gizlenmiş 14 ton kokain ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu kokainin Hollanda'ya gönderilmesinin planlandığı ve el konulan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 388 milyon dolar olduğu bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 yılın en büyük operasyonunu icra eden polisleri tebrik ederek, "Tek bir kişi bile ölmeden 14 ton kokain ele geçirildi." ifadesini kullandı.

ABD PETRO'YU YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.

Petro ise farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve ABD'li yetkilileri hükümetine karşı "önyargılı" davranmakla suçlamış ve uyuşturucu örgütleriyle mücadelede kendisini tarihin en başarılı Cumhurbaşkanı olarak nitelemişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.