Yunanistan'da uçuş iptallerine neden olmuştu! Teknik arızaya soruşturma başlatıldı
AA
Giriş: 05.01.2026 12:58 Güncelleme: 05.01.2026 12:59
Yunanistan genelinde , merkezi radyo frekans sistemleri ile bağlantılı bir teknik bir arıza nedeniyle uçuşlar askıya alınmıştı. Havalimanlarında uçuş iptallerine yol açan teknik arızaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.
Yunan basını, Atina Başsavcısı Aristidis Korias'ın, dün havalimanlarında uçuşların iptal edilmesine neden olan teknik arızanın araştırılması amacıyla acil soruşturma başlattığını duyurdu.
Elektronik Suçlar Dairesi tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında Yunanistan hava sahasını etkileyen sorunun kaynağının araştırılacağı belirtildi.