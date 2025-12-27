ABD ve İsrail yine İran’a mı saldıracak? Tahran'dan ilk tepki: Psikolojik operasyon
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı katil Netanyahu 29 Aralık’ta Florida’da bir araya gelecek. Görüşmede ana gündem maddelerinin konusu merak edilirken İran iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin Tahran’dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD-İsrail görüşmesinin Tahran tarafından nasıl bakıldığına ilişkin konuşarak bazı İranlı yetkililerin görüşmeyi psikolojik bir faaliyet olarak değerlendirdiğinin altını çizdi.
Ortadoğu'da bölgesel krizin baş aktörü olan İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarına yenilerini eklerken Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Konunun akabinde ABD Başkanı ile yapacağı görüşmede katil Bibi'nin bölgede İran'a ilişkin baskı ve yaptırım isteğinin masada olacağı belirtiliyor. Ortaya atılan söylemlerle "ABD-İsrail yine İran'a mı saldıracak?" sorularını da beraberinde getirdi.
İRAN: PSİKOLOJİK FAALİYET YÜRÜTÜLÜYOR
A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD-İsrail görüşmesine Tahran Yönetiminin nasıl baktığına ilişkin konuşarak, bazı İranlı yetkililerin söz konusu görüşmeyi bir psikolojik faaliyet olarak yorumladığını belirtti. Karabağ, "Acaba burada Netanyahu, İran'a saldırıyla ilgili Trump'a bir öneri yapacak mı, yapmayacak mı?" sorusuna ilişkinse şu ifadelere yer verdi:
"İran'ı bu meseleyle ilgili ilgilendiren mesele, "Acaba burada Netanyahu, İran'a saldırıyla ilgili Trump'a bir öneri yapacak mı, yapmayacak mı?" bu meseledir. Aslında İran medyası ve İranlı yetkililer tarafından bu mesele farklı şekilde yorumlanmaktadır. Bazı İranlı yetkililer esasında bunun bir psikolojik faaliyet olduğunu, esasında İsrail'in İran'ı tırnak içinde "ne savaş ne barış" gibi bir ortamda tutarak İran üzerinde sürekli bir gerginlik yaratmak, İran'ın içinde sürekli bir gerginlik yaratmak istediğini, esasında böyle bir planın ortada olmayacağını, sadece İran'da gerilimi yüksek tutmak amacıyla bunu yaptığını ifade ediyor.
"İRAN'DA DA BİR FİKİR BİRLİĞİ YOK"
Tabii bunu farklı şekilde yorumlayanlar da vardı. Bazıları işte İsrail'in o haziran ayındaki savaşta istediğini elde edemediğini ve İran'a yönelik bir saldırı yapacağına ilişkin görüş bildiriyor. Yani İran'da da bir fikir birliği yok. Hatta şöyle söyleyelim, daha dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkede bir üniversitede yaptığı konuşmada işte İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o 12 günlük savaş boyunca yanlış hesaplama yaptığını ve bunu bir daha tekrarlamayacaklarını ifade etti ve bir yeni bir savaş olasılığını dışladı. Ancak daha Abbas Arakçi daha 5 gün önce verdiği bir televizyon kanalına verdiği röportajda saldırı olasılığını dışlamamıştı. Yani İranlılar için yani kendi İranlı yetkililer arasında da- tam olarak bir fikir birliği yoktur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tok olsanız bile tatlıya yeriniz var! İşte bilimsel olarak kanıtlanan sır
- Eski bildiklerinizi unutun! Havucu böyle yiyenler şifayı buluyor
- Bebek Firarda ne zaman çekildi? Bebek Firarda filmi konusu ve oyuncuları
- A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?
- Suikast Treni filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı | MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
- Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?
- AFAD'dan 473 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Şartlar neler?
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?