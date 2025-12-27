27 Aralık 2025, Cumartesi
ABD ve İsrail yine İran'a mı saldıracak? Tahran'dan ilk tepki: Psikolojik operasyon

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.12.2025 05:19 Güncelleme: 27.12.2025 05:50
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı katil Netanyahu 29 Aralık’ta Florida’da bir araya gelecek. Görüşmede ana gündem maddelerinin konusu merak edilirken İran iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin Tahran’dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD-İsrail görüşmesinin Tahran tarafından nasıl bakıldığına ilişkin konuşarak bazı İranlı yetkililerin görüşmeyi psikolojik bir faaliyet olarak değerlendirdiğinin altını çizdi.

Ortadoğu'da bölgesel krizin baş aktörü olan İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarına yenilerini eklerken Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Konunun akabinde ABD Başkanı ile yapacağı görüşmede katil Bibi'nin bölgede İran'a ilişkin baskı ve yaptırım isteğinin masada olacağı belirtiliyor. Ortaya atılan söylemlerle "ABD-İsrail yine İran'a mı saldıracak?" sorularını da beraberinde getirdi.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR? A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ

İRAN: PSİKOLOJİK FAALİYET YÜRÜTÜLÜYOR

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD-İsrail görüşmesine Tahran Yönetiminin nasıl baktığına ilişkin konuşarak, bazı İranlı yetkililerin söz konusu görüşmeyi bir psikolojik faaliyet olarak yorumladığını belirtti. Karabağ, "Acaba burada Netanyahu, İran'a saldırıyla ilgili Trump'a bir öneri yapacak mı, yapmayacak mı?" sorusuna ilişkinse şu ifadelere yer verdi:

"İran'ı bu meseleyle ilgili ilgilendiren mesele, "Acaba burada Netanyahu, İran'a saldırıyla ilgili Trump'a bir öneri yapacak mı, yapmayacak mı?" bu meseledir. Aslında İran medyası ve İranlı yetkililer tarafından bu mesele farklı şekilde yorumlanmaktadır. Bazı İranlı yetkililer esasında bunun bir psikolojik faaliyet olduğunu, esasında İsrail'in İran'ı tırnak içinde "ne savaş ne barış" gibi bir ortamda tutarak İran üzerinde sürekli bir gerginlik yaratmak, İran'ın içinde sürekli bir gerginlik yaratmak istediğini, esasında böyle bir planın ortada olmayacağını, sadece İran'da gerilimi yüksek tutmak amacıyla bunu yaptığını ifade ediyor.

"İRAN'DA DA BİR FİKİR BİRLİĞİ YOK"

Tabii bunu farklı şekilde yorumlayanlar da vardı. Bazıları işte İsrail'in o haziran ayındaki savaşta istediğini elde edemediğini ve İran'a yönelik bir saldırı yapacağına ilişkin görüş bildiriyor. Yani İran'da da bir fikir birliği yok. Hatta şöyle söyleyelim, daha dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkede bir üniversitede yaptığı konuşmada işte İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o 12 günlük savaş boyunca yanlış hesaplama yaptığını ve bunu bir daha tekrarlamayacaklarını ifade etti ve bir yeni bir savaş olasılığını dışladı. Ancak daha Abbas Arakçi daha 5 gün önce verdiği bir televizyon kanalına verdiği röportajda saldırı olasılığını dışlamamıştı. Yani İranlılar için yani kendi İranlı yetkililer arasında da- tam olarak bir fikir birliği yoktur.

