ABD ve İsrail yine İran’a mı saldıracak? Tahran’dan ilk tepki: Psikolojik operasyon

Ortadoğu'da bölgesel krizin baş aktörü olan İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarına yenilerini eklerken Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Konunun akabinde ABD Başkanı ile yapacağı görüşmede katil Bibi'nin bölgede İran'a ilişkin baskı ve yaptırım isteğinin masada olacağı belirtiliyor. Ortaya atılan söylemlerle "ABD-İsrail yine İran'a mı saldıracak?" sorularını da beraberinde getirdi.

İRAN: PSİKOLOJİK FAALİYET YÜRÜTÜLÜYOR

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, ABD-İsrail görüşmesine Tahran Yönetiminin nasıl baktığına ilişkin konuşarak, bazı İranlı yetkililerin söz konusu görüşmeyi bir psikolojik faaliyet olarak yorumladığını belirtti. Karabağ, "Acaba burada Netanyahu, İran'a saldırıyla ilgili Trump'a bir öneri yapacak mı, yapmayacak mı?" sorusuna ilişkinse şu ifadelere yer verdi: