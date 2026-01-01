Rusya duyurdu: Ukrayna Herson’a saldırdı! 20 ölü

01 Ocak 2026, Perşembe
Giriş: 01.01.2026 11:26 Güncelleme: 01.01.2026 11:31
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 20'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Petrenko, Komitenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece Herson bölgesindeki Kalançak ilçesine bağlı Horlı köyünde bulunan kafeye Ukrayna'nın mühimmatla donatılmış İHA'larla büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısında 20'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Petrenko, "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin yılbaşını karşıladığı Karadeniz kıyısında yer alan Horlı köyündeki kafe ve otele İHA'larla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı ilhak edilmişti.

