Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmenin "çok iyi ve son derece verimli" geçtiğini açıkladı. Trump, açıklamasında temasın Beyaz Saray adına değil, bizzat kendisi tarafından yapıldığını özellikle vurguladı.

Sosyal medtya platformu Truth Social üzerinden açıklamada bulunan Trump, "Bugün saat 13:00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'daki zirve öncesinde olması dikkat çekti.