28 Aralık 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm

Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2025 19:58 Güncelleme: 28.12.2025 20:29
Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmenin "çok iyi ve son derece verimli" geçtiğini açıkladı. Trump, açıklamasında temasın Beyaz Saray adına değil, bizzat kendisi tarafından yapıldığını özellikle vurguladı.

Sosyal medtya platformu Truth Social üzerinden açıklamada bulunan Trump, "Bugün saat 13:00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'daki zirve öncesinde olması dikkat çekti.

Diplomaside yeni yıl bombası: Putinin liderlere hediyesi şaşırttı!Diplomaside yeni yıl bombası: Putinin liderlere hediyesi şaşırttı! DİPLOMASİDE YENİ YIL BOMBASI: PUTİN'İN LİDERLERE HEDİYESİ ŞAŞIRTTI!
Trump-Zelenskiy öncesi Kremlinden mesajTrump-Zelenskiy öncesi Kremlinden mesaj TRUMP-ZELENSKİY ÖNCESİ KREMLİN'DEN MESAJ
Ukrayna lideri Zelenskiy barış planını açıkladıUkrayna lideri Zelenskiy barış planını açıkladı UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİY BARIŞ PLANINI AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm Zelenskiy görüşmesi öncesi duyurdu! Trump: Putin ile telefonda görüştüm
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör