Ukrayna lideri Zelenskiy barış planını açıkladı: Putin sevecek mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede, 20 maddelik barış planını açıkladı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik planı, "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirdi.

Planın Moskova yönetimine gönderildiğini söyleyen Zelenskiy, planda Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etmesi durumunda ABD, NATO ve Avrupalı ülkelerinin koordineli bir askeri müdahalede bulunmaları için güvenlik garantilerinin yer aldığını belirtti.

Zelenskiy, planda ayrıca Ukrayna birliklerinin doğudaki bazı noktalardan çekilmesi ve yerlerine silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını önerisinin bulunduğunu aktardı. Zelenskiy, "İki seçenek var. Ya savaş devam edecek ya da tüm potansiyel ekonomik bölgelerle ilgili bir karar alınması gerekecek" dedi.



Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in hala elinde tuttuğu yüzde 25'lik bölgesindeki birliklerini 5, 10 veya 40 kilometre geri çekerek ekonomik bir bölge oluşturulması ve bölgeyi fiilen askerden arındırmaya hazır olması durumunda Rusya'nın da aynı şeyi yapması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, Donetsk'te serbest bir ekonomik bölge kurulması durumunda bunun Ukrayna yönetimi ve polisi altında olması gerektiğini, "kesinlikle Rus polisi altında olmaması gerektiğini" vurguladı. Zelenskiy, barış planının tamamı hakkında referandum yapılması gerektiğini, Donbas'ta potansiyel bir serbest ekonomik bölge fikrine ancak bir referandumla karar verilebileceğini söyledi.