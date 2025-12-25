25 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.12.2025 14:03 Güncelleme: 25.12.2025 14:04
Ankara’daki Başımız sağ olsun afişi Libya’da geniş yankı buldu

Libya medyasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da bilbordlara asılan "Başımız Sağolsun" yazılı ve Türkiye ile Libya bayraklarının yer aldığı afişler geniş yer buldu.

Libya el-Ahrar televizyonunun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin başkenti Ankara sokaklarında Haddad ve silah arkadaşları için taziye afişleri asıldı." ifadeleri yer aldı.

Libya gazetesi "17 Press" de "Başımız Sağolsun" yazılı bilbordu sosyal medya platformlarında paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin başkenti Ankara'da Libya'ya başsağlığı ve dayanışma mesajı içeren afiş açıldı. Afişte Libya ve Türk ordularından iki subayın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ve Türkçe başsağlığı mesajı yer aldı."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

