İsrail’den Lübnan’a İHA saldırısı! Ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattında bulunan Yater beldesinde bir araç ile bir motosiklet, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

LÜBNAN ORDUSU İSRAİL'İN CASUS KAMERASINI TESPİT ETTİ

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail'e ait kameralı bir casusluk düzeneği ele geçirdiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdüğü Lübnan'ın güney bölgelerinde arama-tarama faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uzman bir askeri birliğin, Nebatiye'ye bağlı sınır hattındaki Yarun beldesinde yürüttüğü çalışmalar sırasında kameralı bir casusluk düzeneğini tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava saldırılarının yanı sıra zaman zaman baskınlar düzenliyor.