Epstein dosyalarında büyük karartma: ABD’de ‘tarihin en büyük örtbası’ iddiası

Epstein Adası, REUTERS

AHLAK DIŞI KARELER

Buna karşın dosyalar, itibarını yitirmiş finansçının zengin, ünlü ve güçlü isimlerle olan yakın ilişkilerine kısmen ışık tuttu.

En az bir dosyada, çıplak ya da yarı çıplak kişilere ait onlarca sansürlenmiş görsel bulunuyor. Daha önce görülmemiş bazı fotoğraflarda, gözden düşen eski Prens Andrew'un beş kadının bacakları üzerine uzandığı görülüyor.

Diğer görüntülerde ise Clinton'ın bir jakuzi içinde dinlendiği, görüntünün bir bölümünün karartıldığı ve koyu saçlı bir kadınla birlikte yüzdüğü yer alıyor. Söz konusu kadının Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell olduğu belirtiliyor.

MAĞDUR MAHREMİYETİ

Trump'ın yardımcılarının Clinton'ı fotoğraflar üzerinden hedef almasının ardından, Clinton'ın sözcüsü Beyaz Saray'ın "aylarca bu dosyaları saklayıp cuma gecesi geç saatlerde yayımlayarak Bill Clinton'ı korumaya çalışmadığını" savundu. Sözcü, "Bu, kendilerini korumakla ilgili" dedi.

Belgeler arasında, "Onun için bir kadın var" ve "[sansürlü] bu gece için kız ayarladı" gibi ifadelerin yer aldığı el yazısı notlar da bulunuyor.

Dosyaların tamamen açıklanmasını uzun süredir talep eden Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie, yapılan paylaşımın "yasanın hem ruhuna hem de lafzına açıkça aykırı" olduğunu söyledi. Söz konusu yasa, hukuki gerekçeler ve mağdur mahremiyeti dışında, hükümetin dosyayı cuma gününe kadar kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılıyordu.