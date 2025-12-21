Epstein dosyalarında büyük karartma: ABD’de ‘tarihin en büyük örtbası’ iddiası
Hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’a ilişkin davalardan oluşan ve uzun süredir beklenen belge setinin çok sayıda sayfası karartılmış, fotoğrafları sansürlenmiş halde yayımlanması, mağdurların ve bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalar arasında, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra Epstein'ın sosyal çevresinde yer alan Mick Jagger ve Michael Jackson gibi tanınmış isimlerin fotoğrafları da bulunuyor.
Ancak belgelerin önemli bir bölümünün karartılması ve açıklamanın Başkan Donald Trump yönetimindeki yetkililerin kontrolünde yapılması, üst düzey bir örtbas yapıldığı iddialarını güçlendirdi.
Demokratlar, Trump'ın fotoğrafının yer aldığı bir görselin Adalet Bakanlığının çevrim içi paylaşımında sonradan görünmez hale gelmesi üzerine yanıt talep etti. Kıdemli Demokrat Senatör Chuck Schumer, "Bunu kaldırıyorlarsa, daha ne kadarını gizlemeye çalıştıklarını düşünün. Bu, Amerikan tarihinin en büyük örtbaslarından biri olabilir" dedi.
ABD medyası, dosyalar arasındaki bir düzineden fazla görselin daha sonradan kaldırıldığını bildirdi.
O BELGENİN TAMAMI SANSÜR ALTINDA
Adalet Bakanlığı, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, yayımlanan bazı dosyaların geri çekilmesini savundu. X'te paylaşılan açıklamada, "Ek bilgiler geldikçe, fotoğraflar ve diğer materyaller hukuka uygun şekilde ve aşırı ihtiyat gereği incelenmeye ve sansürlenmeye devam edilecektir" denildi.
Karartılan çok sayıdaki bölüm arasında, "Grand Jury-NY" başlıklı 119 sayfalık bir belgenin tamamının sansürlendiği görüldü.
Epstein mağdurlarından Jess Michaels, saatlerce dosyaları taradığını ancak FBI ihbar hattına yaptığı başvuruya ilişkin beyanını ve yazışmaları bulamadığını söyledi. Michaels, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bunların hiçbirini bulamıyorum. Hükümetin yapabildiği bu mu? Kongre'nin çıkardığı bir yasa bile bize adalet getirmiyor" dedi.
AHLAK DIŞI KARELER
Buna karşın dosyalar, itibarını yitirmiş finansçının zengin, ünlü ve güçlü isimlerle olan yakın ilişkilerine kısmen ışık tuttu.
En az bir dosyada, çıplak ya da yarı çıplak kişilere ait onlarca sansürlenmiş görsel bulunuyor. Daha önce görülmemiş bazı fotoğraflarda, gözden düşen eski Prens Andrew'un beş kadının bacakları üzerine uzandığı görülüyor.
Diğer görüntülerde ise Clinton'ın bir jakuzi içinde dinlendiği, görüntünün bir bölümünün karartıldığı ve koyu saçlı bir kadınla birlikte yüzdüğü yer alıyor. Söz konusu kadının Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell olduğu belirtiliyor.
MAĞDUR MAHREMİYETİ
Trump'ın yardımcılarının Clinton'ı fotoğraflar üzerinden hedef almasının ardından, Clinton'ın sözcüsü Beyaz Saray'ın "aylarca bu dosyaları saklayıp cuma gecesi geç saatlerde yayımlayarak Bill Clinton'ı korumaya çalışmadığını" savundu. Sözcü, "Bu, kendilerini korumakla ilgili" dedi.
Belgeler arasında, "Onun için bir kadın var" ve "[sansürlü] bu gece için kız ayarladı" gibi ifadelerin yer aldığı el yazısı notlar da bulunuyor.
Dosyaların tamamen açıklanmasını uzun süredir talep eden Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie, yapılan paylaşımın "yasanın hem ruhuna hem de lafzına açıkça aykırı" olduğunu söyledi. Söz konusu yasa, hukuki gerekçeler ve mağdur mahremiyeti dışında, hükümetin dosyayı cuma gününe kadar kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılıyordu.
Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, ABC'ye yaptığı açıklamada, Trump'ı korumak amacıyla "herhangi bir şeyin saklanması" gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Epstein, 2019 yılında, reşit olmayanların cinsel amaçlı ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken New York'taki bir cezaevinde ölü bulunmuş, ölümü intihar olarak kayıtlara geçmişti.
Cumhuriyetçi başkan, Kongre'den –kendi partisinden gelenler de dahil– artan baskıların ardından geri adım atmış ve geçen ay belgelerin yayımlanmasını zorunlu kılan yasayı imzalamıştı.
Trump, 1990'lar boyunca Epstein'la aynı Palm Beach ve New York sosyetesinde yer almış, çeşitli etkinliklerde birlikte görüntülenmişti. Ancak Epstein'ın 2019'daki tutuklanmasından yıllar önce ilişkisini kestiği ve dosyada Trump'a yönelik herhangi bir suçlama bulunmadığı belirtiliyor.
Buna rağmen Epstein dosyaları, Trump'ın sağcı tabanında uzun süredir ilgi odağı olmaya devam ediyor; finansçının küresel elit için bir cinsel istismar ağı yönettiğine dair komplo teorileri yaygın olarak dile getiriliyor.
Epstein'la bağlantılı suçlardan mahkûm edilen tek kişi olan eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kızları Epstein'a temin etmekten 20 yıl hapis cezası almış durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
- AÖL 1. dönem soru ve cevapları ne zaman? MEB takvimi
- Kimse bu etkisini bilmiyordu! Unutkanlığı önleyen doğal mucize: Yaşlılıkta bile…
- Hayal Köseoğlu’nun en unutulmaz doğum günü! O soru karşısında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşyaları sakın atmayın! Yılların pasını söküp atan o yöntem: Kesip üstüne sürün
- TRT Belgesel Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor, konusu ne?
- Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! Zirvede tek başına bir Türk
- TV’de ilk kez! Şımarık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman ve nerede çekildi?
- Okyanusun dibinde gizemli keşif! Böylesi ne duyuldu ne de görüldü
- Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?
- Kış turizminin gözdesi! 2025 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte tarihleri
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL sınav soruları ve cevapları açıkladı mı?