Zelenskiy’den barış görüşmelerine ilişkin kritik açıklama: ABD 3’lü toplantı teklifinde bulundu

"TÜRKİYE'DEKİ TOPLANTILARDAN SONUÇ ALINDI"

Zelenskiy, esir takası yapılması gibi bazı önemli kararların alınması durumunda bu tür üçlü görüşmenin yapılmasını desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'de bu formatta toplantılar yaptık, orada bir sonuç alındı ve bunlar karşılıklı takasların yapılmasıydı." diye konuştu.

RUSYA'DAN SAVAŞI SONA ERDİRME İŞARETİ YOK

Savaşın bitmesi için Ukrayna ve Rus ordularının şimdilik cephe hattında kalması ve Rus birliklerinin Ukrayna'da sadece işgal ettikleri bölgelerde kalmasının uygun olabileceğini belirten Zelenskiy, "Yani Donbas söz konusu olduğunda, Ruslar Donetsk ve Lugansk bölgelerimizin geçici olarak işgal edilmiş kısmında duracaklar ve bu toprakları ancak diplomasi yoluyla geri alabiliriz. (Biz) Donbas'ın Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen kısmında yaşamaya ve orada kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın henüz savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Açık olmak gerekirse, Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim. Ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.