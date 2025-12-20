Zelenskiy'den barış görüşmelerine ilişkin kritik açıklama: ABD 3'lü toplantı teklifinde bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devam eden barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ABD'nin Rusya ve Ukraynalı heyetlerin dahil olduğu üçlü bir toplantının yapılmasını teklif ettiğini belirtti. Zelenskiy toplantıyı desteklediğini belirterek "Türkiye'de bu formatta toplantılar yaptık, orada bir sonuç alındı." şeklinde konuştu.
Ukrayna medyasına göre Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformları üzerinden gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.
ABD'nin önerdiği barış planı üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ABD'de görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.
Zelenskiy, görüşmelerde ele alınan en zor konuların, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesi, güvenlik garantileri, ülkenin yeniden kalkınması için gereken maddi desteğin ayrılması ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi olduğuna dikkati çekti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, dün ABD'de gerçekleştirdiği son toplantı hakkında kendisine bilgi aktardığını kaydeden Zelenskiy, "Umerov beni aradı ve ABD'nin, ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi." dedi.
"TÜRKİYE'DEKİ TOPLANTILARDAN SONUÇ ALINDI"
Zelenskiy, esir takası yapılması gibi bazı önemli kararların alınması durumunda bu tür üçlü görüşmenin yapılmasını desteklediğini vurgulayarak, "Türkiye'de bu formatta toplantılar yaptık, orada bir sonuç alındı ve bunlar karşılıklı takasların yapılmasıydı." diye konuştu.
RUSYA'DAN SAVAŞI SONA ERDİRME İŞARETİ YOK
Savaşın bitmesi için Ukrayna ve Rus ordularının şimdilik cephe hattında kalması ve Rus birliklerinin Ukrayna'da sadece işgal ettikleri bölgelerde kalmasının uygun olabileceğini belirten Zelenskiy, "Yani Donbas söz konusu olduğunda, Ruslar Donetsk ve Lugansk bölgelerimizin geçici olarak işgal edilmiş kısmında duracaklar ve bu toprakları ancak diplomasi yoluyla geri alabiliriz. (Biz) Donbas'ın Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen kısmında yaşamaya ve orada kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın henüz savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Açık olmak gerekirse, Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim. Ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.
