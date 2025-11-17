17 Kasım 2025, Pazartesi
Trump: Epstein adasına demokratlar gitti

Trump: Epstein adasına demokratlar gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 23:20 Güncelleme: 17.11.2025 23:39
Trump: Epstein adasına demokratlar gitti

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Epstein Adası skandalına değinen Trump, “Bunların hepsi Demokratların altından çıktı. O adaya gidenlerin tamamı Demokratlardı” ifadelerini kullandı. Venezuela ile yaşanan gerilim konusunda da konuşan Trump, “Venezuela halkını seviyoruz ama yöneticilerini sevmiyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'TAN EPSTEİN AÇIKLAMASI: BUNLARIN HEPSİ DEMOKRATLARIN BAŞINDAN ÇIKIYOR

"EPSTEİN ADASINA DEMOKRATLAR GİTTİ"

Trump, Epstein Adası tartışmalarına değinerek, "O konuda konuşmayın. Bu bizim başarımızı gölgeleyemez. Bu Demokratların işi. Cumhuriyetçi Parti'nin başarılarının üzerinin örtülmesine izin vermem. Çiftçilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump: Epstein adasına demokratlar gitti

"MADURO'YU SEVMİYORUM"

Trump, Venezuela ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela konusunda yapmamız gerekenler var. Yüz binlerce kişiyi ülkemize gönderdiler. Şu anda sınırlarımız çok daha sıkı ancak geçen yıl milyonlarca insan ülkeye giriyordu. Bunların önemli bir kısmı Venezuela'dan geliyordu. Çoğunu çok yakında sınır dışı edeceğiz. Venezuela halkını seviyoruz ama yöneticilerini sevmiyoruz; onlarla hiç iyi anlaşamıyoruz. Biden ABD'ye bu kadar saygısızlık yapılmasına izin vermeseydi bunlar yaşanmazdı."

"SUUDİ ARABİSTAN'A F-35 SATACAĞIZ"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a verilmesi planlanan F-35 savaş uçakları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Trump, F-35'e ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazırız."


