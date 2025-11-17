Trump: Epstein adasına demokratlar gitti

"MADURO'YU SEVMİYORUM"

Trump, Venezuela ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela konusunda yapmamız gerekenler var. Yüz binlerce kişiyi ülkemize gönderdiler. Şu anda sınırlarımız çok daha sıkı ancak geçen yıl milyonlarca insan ülkeye giriyordu. Bunların önemli bir kısmı Venezuela'dan geliyordu. Çoğunu çok yakında sınır dışı edeceğiz. Venezuela halkını seviyoruz ama yöneticilerini sevmiyoruz; onlarla hiç iyi anlaşamıyoruz. Biden ABD'ye bu kadar saygısızlık yapılmasına izin vermeseydi bunlar yaşanmazdı."

"SUUDİ ARABİSTAN'A F-35 SATACAĞIZ"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a verilmesi planlanan F-35 savaş uçakları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Trump, F-35'e ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazırız."