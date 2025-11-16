ABD Başkanı Trump'tan Epstein e-postaları açıklaması: Hiçbir bilgim yok
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre tarafından yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein e-postalarında adı geçen “kızlar” hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.
Trump, Beyaz Saray tarafından paylaşılan ses kaydına göre, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "O konuda hiçbir şey bilmiyorum. Eğer bir şey olsaydı bunu çok daha önce açıklarlardı." dedi.
Yayımlanan e-postalardan birinde Epstein, Trump'ın "kızları bildiğini" iddia ediyor. Bu ifade, Trump'ın daha önce Epstein'ı Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünden genç kadınları kandırmaya çalıştığı için kovduğunu söylemesine gönderme yapıyor.
Trump daha önce Epstein'ın Mar-a-Lago'daki kadınları "çaldığını" ve "iğrenç biri" olduğu için tesisten uzaklaştırıldığını belirtmişti.
Trump, bugün Adalet Bakanlığı'na Epstein ile ilişkileri nedeniyle soruşturulması gerektiğini söylediği üst düzey Demokrat isimlere de değinerek, soruşturmaların Epstein'ın Bill Clinton, eski Harvard Başkanı Larry Summers ve diğer güçlü isimlerle neden bu kadar fazla vakit geçirdiğini de incelemesi gerektiğini ifade etti.
Trump, "Jeffrey Epstein ile çok uzun yıllardır kötü bir ilişkimiz vardı. Ama o yine de bende bir güç gördü çünkü ben başkandım, bu yüzden kendisi için birkaç not dikte etti." dedi.
Trump sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bill Clinton ile ilgili, Harvard'ın başındaki kişiyle ilgili ve tanıdığı tüm o kişilerle — JP Morgan Chase dahil — ilgili ne bildiğini öğreneceksiniz."
JEFFREY&NBSP;EPSTEİN&NBSP;OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.
