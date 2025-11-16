ABD Başkanı Trump’tan Epstein e-postaları açıklaması: Hiçbir bilgim yok

Trump, Beyaz Saray tarafından paylaşılan ses kaydına göre, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "O konuda hiçbir şey bilmiyorum. Eğer bir şey olsaydı bunu çok daha önce açıklarlardı." dedi.

Yayımlanan e-postalardan birinde Epstein, Trump'ın "kızları bildiğini" iddia ediyor. Bu ifade, Trump'ın daha önce Epstein'ı Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünden genç kadınları kandırmaya çalıştığı için kovduğunu söylemesine gönderme yapıyor.

Trump daha önce Epstein'ın Mar-a-Lago'daki kadınları "çaldığını" ve "iğrenç biri" olduğu için tesisten uzaklaştırıldığını belirtmişti.