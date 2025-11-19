ABD Senatosu'ndan tarihi karar! Epstein dosyası kamuoyuna açıklanacak
ABD Temsilciler Meclisi, 18 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturan Jeffrey Epstein skandalına ilişkin dosyanın kamuoyuna açılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Oylamada 427 evet, 1 meclis üyesi ise hayır oyu kullandı.
ABD Senatosu, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. ABD Senatosu'nda oylanan "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı için senatörlerin tamamı "evet" oyu kullandı.
Bu sonuçla Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre'nin her iki kanadı da yasal bir adım atmış oldu.
TRUMP'IN İMZA ATMASI HALİNDE KARAR YASALAŞACAK
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'deki bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.
Senato'da da kabul edilen ve Beyaz Saray'a gönderilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak.
Söz konusu tasarı, ABD Adalet Bakanlığı uhdesindeki tüm Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.
