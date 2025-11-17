ABD’yi karıştıran Epstein dosyasında sis perdesi kalkacak mı? Trump’tan kritik çağrı

Trump, Adalet Bakanlığının "Epstein" ile ilgili on binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) Epstein ile ilişkilerini inceliyor ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir, umurumda değil. Tek umursadığım şey, Cumhuriyetçilerin asıl meseleye yani ekonomiye, 'uygun fiyat' (Burada büyük bir zafer kazanıyoruz), enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden neredeyse sıfıra indirerek Amerikan halkı için fiyatları düşürme, tarihi vergi indirimleri sağlama, Amerika'ya trilyonlarca dolarlık yatırım çekme (rekor), ordumuzu yeniden inşa etme, sınırlarımızı güvence altına alma, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, kadın sporlarında erkeklerin yer almasına son verme ve çok daha fazlasına dönmesi."