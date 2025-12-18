Zelenskiy: Sıra Avrupa ülkelerine gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen sinyallerin endişe verici olduğunu ve bu durumun sadece Ukrayna'yı değil, tüm ortaklarını ilgilendirdiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Moskova'dan gelecek yılı 'savaş yılı' yapmaya hazırlandıklarına dair sinyalleri tekrar aldık. Bu sinyaller sadece bizim için değil. Ortaklarımızın, sadece bunları görmesi değil, aynı zamanda yanıt vermesi de hayati önem taşıyor. Özellikle de sık sık Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini söyleyen ABD'deki ortaklarımızın" ifadelerini kullandı.

"SIRA AVRUPA ÜLKELERİNE GELECEK"

Rusya'nın mevcut zihniyetiyle diplomasiyi baltalayacağı uyarısında bulunan Zelenskiy, "Rusya bu zihniyetteyken; diplomatik dili ve belgelerdeki belirli noktalar üzerindeki baskıyı kullanarak, yalnızca Ukrayna'yı ve Ukraynalıları yok etme arzusunu ve topraklarımızı çalma girişimini meşrulaştırma isteğini maskelemeye çalışarak diplomasiyi de baltalayacaktır" dedi.

Tehlikenin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Zelenskiy, "Ardından sıra, Rusya'da birinin bir gün sözde 'tarihi toprakları' olarak etiketleyebileceği diğer Avrupa ülkelerine gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

SİYASAL, FİNANSAL, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALEBİ

Zelenskiy, Rusya'nın bu tutumuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın bu çılgınlık geçmişine karşı gerçek bir korumaya ihtiyaç var ve bu korumanın sağlandığından emin olmak için tüm ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Güvenlik önlemlerine, Rus varlıklarına yönelik eylemler de dahil olmak üzere finansal önlemlere ve siyasi önlemlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.