Bella Hadid Sudan'daki katliama da sesini yükseltti: "Herkes özgür olana dek kimse özgür değil"
Siyonist lobinin baskılarına rağmen İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı duruşunu kararlılıkla sürdüren Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid, Sudan’da yaşanan insan hakları ihlallerine de sessiz kalmadı.
Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Sudan, 2023'ten bu yana iç savaşın gölgesinde...
Dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li manken Bella Hadid ise, kariyerini riske atma pahasına Filistin'e olan desteğini kararlılıkla sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı her zaman Filistin'in yanında olan Hadid, Sudan'da yaşanan soykırıma karşı da sessiz kalmadı.
"HERKES ÖZGÜR OLANA KADAR HİÇ KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR"
Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin, Sudan ve Kongolu üç kadının yer aldığı bir görseli paylaştı.
Görselde, "Filistin, Kongo, Sudan! Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değildir" ifadeleri yer aldı. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
