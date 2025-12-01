Belçika’dan İsrail’e sert tepki: Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyun

Belçika, Pazartesi günü Suriye'ye yönelik tekrarlanan İsrail saldırıları ve ihlalleri karşısında "derin endişe" duyduğunu açıkladı ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Beit Jin'de "sivil kayıplara dair raporlar" da dahil olmak üzere devam eden saldırıların gerilimi artırdığını ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Açıklamada, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadelerine yer verildi.

2024'ün sonlarında Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından, İsrail Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki işgalini genişleterek, Suriye ile 1974'te yapılan anlaşmayı ihlal eden bir şekilde askerlerin bulunmadığı tampon bölgeyi ele geçirdi.