ABD ve Suriye’den DEAŞ’ın silah depolarına operasyon! Cephaneleri imha edildi

ABD ve Suriye güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silah depolarına ortak operasyon gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Suriye güçleri ile işbirliği içinde terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silah depolarına ortak operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

"DEAŞ'IN SİLAH DEPOLARI İMHA EDİLDİ"

CENTCOM tarafından yayımlanan açıklamada, "CENTCOM ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler, 24-27 Kasım tarihlerinde Suriye'nin güneyinde DEAŞ'e ait silah depolarının bulunduğu 15'ten fazla noktayı tespit edip imha etti" denildi.

Açıklamada, "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) bünyesindeki ABD askeri personeli, Suriye güçleriyle birlikte Rif Şam vilayeti genelinde düzenlenen hava saldırıları ve kara kontrollü patlamalar yoluyla DEAŞ'ın silah depolarını belirleyerek imha etti. Ortak operasyon kapsamında 130'dan fazla havan ve roket, çok sayıda piyade tüfeği, makineli tüfekler, tanksavar mayınlar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi. Güçler, ayrıca yasadışı uyuşturucu maddeler de ele geçirerek imha etti" denildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu başarılı operasyon, DEAŞ'e karşı elde edilen kazanımların kalıcı olmasını ve örgütün yeniden toparlanarak ABD veya dünyanın herhangi bir yerine terör ihraç etmesini engelliyor" ifadelerini kullandı. Cooper, "Suriye'deki DEAŞ kalıntlarını izlemeye devam edecek ve onları agresif bir şekilde takip edeceğiz" dedi.