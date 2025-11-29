ABD-Venezuela hattında buzlar eriyor mu? Trump ve Maduro’nun görüştüğü iddia edildi

ABD merkezli New York Times tarafından Trump ve Maduro'nun 25 Kasım tarihinde telefonla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. (AA)

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDIĞI İDDİASI

Söz konusu telefon görüşmesi iddiası, Trump'ın Venezuela'ya karşı saldırgan söylemini sürdürürken bir yandan da diplomasi ihtimalini değerlendirdiği bir dönemde öne sürüldü. ABD basını, Trump'ın Maduro ile görüşmeye hazır olduğu 25 Kasım tarihinde de iddia etmişti. Son gelişmelere göre söz konusu görüşmenin gerçekleştiği düşünülüyor ancak henüz Beyaz Saray'dan ve Venezuelalı yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro'nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.