İran'ın insansı robotları sahte çıktı! Görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu
İran'ın Kiş Adası'nda düzenlenen Kish Invex 2025 Teknoloji Fuarı'nda dünyanın en ileri seviye insansı robotları tanıtıldı. Görüntülerde tanıtılan robotların kostüm giymiş ve makyaj yapmış insanlar oldukları ortaya çıktı. Fuara katılan ziyaretçiler robotların gerçek insan olduklarını yüzlerindeki sivilce izleri ve nefes alıp verme gibi özelliklerden fark ederken, yaşanan skandal sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
İran'ın Kiş Adası'nda düzenlenen Kish Invex 2025 Teknoloji Fuarı'nda insansı robotların tanıtımında skandal yaşandı. Fuarın 14 Kasım'da düzenlenen açılış töreninde insansı robotlar ilk bakıldığında oldukça başarılı bir tasarım olarak görülürken gerçeğin ortaya çıkmasıyla pes dedirten anlara sahne oldu.
Fuara gelen ziyaretçiler Miss Data isimli kadın modelin LED gözlükleri, yüz maskesi ve vücudunda yer alan kod desenlerini yakından incelerken robotun gerçek bir insan olduğu fark edildi. Kadın robotun yüzünde belirgin sivilce izleri, nefes alıp verme ve doğal göz kırma gibi özellikleri robot yerine insan olduğu anlaşılırken, erkek figürün ise kostüm giymiş bir makyajlı bir aktör olduğunu ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Fuarda çekilen görüntülerin kısa sürede paylaşılması üzerine İranlı kullanıcılar insansı robotların sahte olduğunu düzenledikleri bir kampanya ile tüm dünyaya duyurdu. Teknoloji fuarında yaşanan robot skandalı başta İran medyası olmak üzere küresel çapta gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasıyla kullanıcıları yaşanan olayla alay ederek binlerce yorumda bulundu.
İRAN'DA ROBOT SKANDALI NASIL YANKI BULDU?
A Haber İran muhabiri Ekber Karabağ, İran'daki sahte robot olayına ilişkin bölgeden son durumu aktardı:
Fuardaki görüntüler İran medyasında da çokça tartışıldı. Biliyorsunuz son zamanlarda, son birkaç yıldır özellikle, artık özellikle yapay zeka destekli robotların işte gelişmesine şahit oluyoruz. Dünyanın neresinde böyle tip fuarlar oluyorsa işte orada gelişmiş robotlar sergileniyor. Özellikle yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte bu robotlar neredeyse insan gibi davranıyor. Şimdi az önce de sen de belirttiğin üzere İran'ın Kiş Adası'nda bir teknoloji fuarı söz konusuydu. Ve işte çok tartışılan bir görüntü özellikle basına yansıdı. Ve orada işte robot gibi davranan insanlar sergilenmiş oldu. Ve tabii bu da İran medyasında çokça eleştiri beraberinde getirdi.
"ROBOTLAR İNSANA BENZETİLMEYE ÇALIŞIRKEN İRAN'DA TAM TERSİ YAPILDI"
Hatta ben bazı medya kuruluşlarının başlıklarına bakıyorum. Dünyanın birçok noktasında işte robotlar insana benzetilmeye çalışılırken, bizde insanlar robota benzetildi diye başlıklar atılmıştı. Tabii bunlar işin latifesi diyebiliriz. İşte ilgili firma neden böyle bir davranış yapmıştır, tabii bu da tartışmaya açık bir mesele. Ancak bayağı da bir İran'da bir izlenme oranı aldı bu söz konusu bu firma. Çünkü bu robotların insan, işte robot olmadığı, bu kişilerin robot olmadığı ve insan olduğu açıklandıktan sonra çok yerde röportaj verdiler ve büyük de bir reklam yapmış oldu ilgili firma.
"İRAN'DA 14 YIL ÖNCE ROBOT YAPILDI"
Yani burada İran'ın çok öncü bir ülke olduğu söylenemez. Robotla ilgili ben bu habere baktığımda işte biraz da araştırdığımda, İran'da esasında robotlar 14 sene önce robotlar yapılmış. Tabii öyle yapay zeka destekli falan değildi, çok ilkel bir şekilde. Yani İran'ın da bu yönde çalışmaları söz konusuydu. Özellikle bu savaş sonrası, İsrail-İran savaşı sonrasında sıkça bu tartışıldı. Çünkü ilk başlarda işte söyleniyordu ki İsrail'in casusları aracılığıyla, sızmalarla işte İranlı komutanları tespit etti işte söyleniyordu. Daha sonra pek de mesela bunun üzerine gidilmeyip başka yönlerine gidildi. İşte bu İsrail'in yapay zekayı, teknolojiyi kullanarak işte İranlı komutanları tespit ettiğine ilişkin çok sayıda yorum yapılmış oldu. Hatta Mesut Pezeşkiyan da bizzat işte İsrail'in teknolojiden faydalandığını bildirdi. Ve bunun üzerine de İran'ın bu alanda daha çok yatırım yapması gerektiğine ilişkin işte söylemler gündeme getirildi. Ve bu konuyla ilgili İran'ın da özellikle dediğim gibi bu son savaştan sonra yaptığı ciddi yatırımlar söz konusu.
