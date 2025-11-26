İran’ın insansı robotları sahte çıktı! Görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

A Haber - Ekran Görüntüsü

"İRAN'DA 14 YIL ÖNCE ROBOT YAPILDI"

Yani burada İran'ın çok öncü bir ülke olduğu söylenemez. Robotla ilgili ben bu habere baktığımda işte biraz da araştırdığımda, İran'da esasında robotlar 14 sene önce robotlar yapılmış. Tabii öyle yapay zeka destekli falan değildi, çok ilkel bir şekilde. Yani İran'ın da bu yönde çalışmaları söz konusuydu. Özellikle bu savaş sonrası, İsrail-İran savaşı sonrasında sıkça bu tartışıldı. Çünkü ilk başlarda işte söyleniyordu ki İsrail'in casusları aracılığıyla, sızmalarla işte İranlı komutanları tespit etti işte söyleniyordu. Daha sonra pek de mesela bunun üzerine gidilmeyip başka yönlerine gidildi. İşte bu İsrail'in yapay zekayı, teknolojiyi kullanarak işte İranlı komutanları tespit ettiğine ilişkin çok sayıda yorum yapılmış oldu. Hatta Mesut Pezeşkiyan da bizzat işte İsrail'in teknolojiden faydalandığını bildirdi. Ve bunun üzerine de İran'ın bu alanda daha çok yatırım yapması gerektiğine ilişkin işte söylemler gündeme getirildi. Ve bu konuyla ilgili İran'ın da özellikle dediğim gibi bu son savaştan sonra yaptığı ciddi yatırımlar söz konusu.