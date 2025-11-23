23 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri İran'da su krizi: 58 yılın en az yağış alan dönemi yaşanıyor

İran'da su krizi: 58 yılın en az yağış alan dönemi yaşanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 16:31
ABONE OL
İran’da su krizi: 58 yılın en az yağış alan dönemi yaşanıyor

İran Enerji Bakanlığı Su Veri Dairesi Müdürü Firuz Kasımzade, ülkede bu sonbaharın, son 58 yılın en az yağış alan dönemi olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kasımzade, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımzade, "Bu sonbahar, son 58 yılın en az yağış alan dönemi rekorunu kırdı. Yağışlar, uzun dönem ortalamasına göre yüzde 81 azaldı. Barajlardaki su seviyesi yüzde 32'ye düştü." dedi.

Başkent Tahran dahil 15 eyalette yağışın 1 milimetrenin altında olduğunu kaydeden İranlı yetkili, özellikle Tahran, İsfahan, Horasan-ı Razavi, Kum, Hürmüzgan, Merkezi, Zencan ve Kirman eyaletlerindeki barajlarda durumun kritik olduğunu ifade etti.

İranın tehdit eden felaket!İranın tehdit eden felaket! İRAN'IN TEHDİT EDEN FELAKET!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Artık daha güçlüyüzİran Dışişleri Bakanı Arakçi: Artık daha güçlüyüz İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: "ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ"
İran: ABD müzakere konusunda ciddi değilİran: ABD müzakere konusunda ciddi değil İRAN: ABD MÜZAKERE KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL
İngilterede dikkat çeken önerge: İsrail İrandan daha büyük tehditİngilterede dikkat çeken önerge: İsrail İrandan daha büyük tehdit İNGİLTERE'DE DİKKAT ÇEKEN ÖNERGE: İSRAİL İRAN'DAN DAHA BÜYÜK TEHDİT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’da su krizi: 58 yılın en az yağış alan dönemi yaşanıyor İran’da su krizi: 58 yılın en az yağış alan dönemi yaşanıyor İran’da su krizi: 58 yılın en az yağış alan dönemi yaşanıyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör