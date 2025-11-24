İran’dan sert tepki: Tabatabai suikastı savaş suçudur İsrail yargılanmalı

Hizbullah, iki numaralı ismi olan Haytham Ali Tabatabai'nin İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. (İHA)



"HİZBULLAH, SABIR VE İTİDAL SÜRECİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"



Öte yandan, İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, Kirman kentinde yaptığı bir konuşmada, Hizbullah'ın itidalli davranmaya son vermesi gerektiğini söyledi.



Rızai, "Hizbullah, sahayı stratejik sabır ve itidal ile yönetiyor. Her ne kadar biz, direniş cephesini komuta eden taraf olmasak ve bu güçler bağımsız olarak karar veriyor olsalar da bana göre bu sabır ve itidal yeniden gözden geçirilmelidir." dedi.



İsrail'in ateşkes, müzakereler ve direnişin itidalini suistimal ettiğini dile getiren Rızai, "Bu sürecin bir son noktası olmalı. Bu noktayı ise direniş güçleri kendileri belirlemelidir." ifadelerini kullandı.



İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında aralarında Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişiyi de yaralanmıştı.

