Kremlin Sözcüsü Peskov: Cenevre’den bir plan gelmedi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin Cenevre şehrinde dün başlayan Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna çözümü konusundaki görüşmelere açık olduğunu belirten Peskov, "Başkan Vladimir Putin'in söylediğini hatırlatmak isterim; biz bu tür temaslara ve müzakerelere açığız. Ancak şu ana kadar ABD ile yapılan müzakerelere dair herhangi bir ayrıntı yok. Henüz herhangi bir bilgi almadık. Elbette son birkaç gündür Cenevre'den gelen medya haberlerini yakından takip ediyoruz, ancak henüz resmi olarak herhangi bir bilgi almış değiliz" dedi.



Beyaz Saray'ın Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından "savaşın sona ermesine yönelik yeni bir çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını" duyurmasına yorum yapan Dimitriy Peskov, "Henüz herhangi bir plan görmedik. Cenevre'de yapılan görüşmeler sonrasında yapılan açıklamaları okuduk. Daha önce gördüğümüz metinde bazı düzenlemeler yapılmış" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un 28 maddelik Ukrayna çatışmasını sona erdirme planına dair ABD ile Rusya arasında bu hafta herhangi bir görüşme planlanmadığını duyurdu.



"MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞMANIN UYGUN OLMADIĞINI DAHA ÖNCE SÖYLEDİK"



Barış planının "Ukrayna'nın NATO'ya katılımının ittifak üyelerinin mutabakatına bağlı olduğu" hükmü hakkında bir soruya cevap veren Peskov, "Medya üzerinden tartışmanın imkansız ve uygun olmadığını daha önce söyledik. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Sonuçta, medyadaki haberleri karşılaştırmanız öneriliyor. Bunların ne kadar güvenilir olduğunu, gerçeğe ne kadar uygun olduğunu bilmiyoruz. Bu konu çok önemli ve karmaşık, yalnızca medya haberlerine dayanmak doğru değil" ifadelerini kullandı.



Peskov, sonuçların "resmi kanallardan alınan bilgilerle" değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve "Henüz böyle bir bilgiye sahip değiliz, dolayısıyla şu anda herhangi bir kıyaslama yapmayı da düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.



Rusya'nın ABD ile Ukrayna arasındaki Cenevre görüşmelerinin sonucunu bekleyeceğini aktaran Dmitriy Peskov, "Cenevre görüşmelerinin ardından yapılan açıklamaları okuduk. Bekleyeceğiz, çünkü diyalog hala devam ediyor ve bazı iletişimler sürecek" dedi.

HEYETLER DÜN BİR ARAYA GELMİŞTİ



Ukrayna, Avrupa ve ABD heyetleri, Washington'un Ukrayna'da barış için sunduğu 28 maddelik planı görüşmek üzere dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelere ilişkin, "Bugün buraya tek bir amaçla geldik. 28 madde veya 26 maddelik versiyonu olan liste içindeki bazı açık meseleler üzerinde çalışmak. Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Elbette, herhangi bir nihai anlaşmada olduğu gibi bunların devlet başkanları tarafından onaylanması gerekiyor. Henüz üzerinde çalışmamız gereken birkaç konu daha var. Ancak bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü" ifadelerini kullanmıştı.



"DAHA FAZLA İLERLEME KAYDETMEYİ UMUYORUZ"



Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mevcut önerilerimiz, henüz son halini almamış olmakla birlikte, Ukrayna'nın birçok önceliğini içeriyor. ABD'li partnerlerimizin bizimle yakından çalışıyor ve endişelerimizi anlıyor olmalarını takdir ediyor ve bugün daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" demişti.



PLAN, SON HALİNİ TRUMP İLE ZELENSKİY ARASINDAKİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İLE ALACAK



Adı açıklanmayan bir yetkili de Cenevre'de ekipler üzerinde uzlaşılacak herhangi bir barış planının son halini, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki yüz yüze görüşme ile alacağı ifade edilmişti.

Yetkili, "İki başkan bir araya gelmeden hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmayacak" açıklaması yapmıştı.



"YENİ BİR ÇERÇEVE ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI"



Beyaz Saray Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından savaşın sona ermesine yönelik yeni bir çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Açıklamada, görüşmelerin yapıcı, saygı çerçevesinde geçtiği, adil ve kalıcı barışa ulaşmak için ortak kararlılığın altının çizildiği aktarılmıştı.

Beyaz Saray açıklamasında, "Her iki taraf da istişarelerin oldukça verimli olduğu konusunda mutabık kaldı. Görüşmelerde pozisyonların uyumlu hale getirilmesi ve net bir sonraki adımların belirlenmesi yönünde anlamlı ilerlemeler kaydedildi. Gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın egemenliğini tamamen desteklemesi ve sürdürülebilir ve adil bir barış sağlaması gerektiği teyit edildi. Görüşmeler sonucunda, taraflar güncellenmiş ve geliştirilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladılar" denilmişti.