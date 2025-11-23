23 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Malezya'dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Malezya'dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 14:06
ABONE OL
Malezya’dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, gelecek yıldan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasının yasaklanacağını bildirdi.

Malezya basınındaki haberlere göre, Bakan Fahmi, yeni doğrulama kurallarıyla birlikte çocukların çevrim içi güvenliğini güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açmasının yasaklanacağını belirtti.

Fahmi, Avustralya'nın sosyal medya kullanıcıları için getirdiği yaş kısıtlamasının Malezya'nın uygulamasına ışık tutabilecek dersler içerdiğini ifade etti.

16 yaş altı çocuklar için getirilecek yasağın, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek Çevrim içi Güvenlik Yasası kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğuna işaret eden Fahmi, "ebeveynlerin çocukların cihazlarla etkileşimlerini takip etmesi gerektiği" çağrısı yaptı.

RESMİ KİMLİKLER VEYA PASAPORTLAR DEVREDE OLACAK

Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralyadan bir uygulamaya daha kısıtlamaAvustralyadan bir uygulamaya daha kısıtlama AVUSTRALYA'DAN BİR UYGULAMAYA DAHA KISITLAMA
16 yaş yaş altına sosyal medya düzenlemesi16 yaş yaş altına sosyal medya düzenlemesi 16 YAŞ YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
Sosyal medyaya yaş sınırı yoldaSosyal medyaya yaş sınırı yolda SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI YOLDA
Sosyal medyanın karanlık yüzü!Sosyal medyanın karanlık yüzü! SOSYAL MEDYANIN KARANLIK YÜZÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malezya’dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı Malezya’dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı Malezya’dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör