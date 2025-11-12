Sosyal medyaya yaş sınırı yolda! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Çalışmalar sürüyor

Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:33

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen TBMM çalışanı Saliha Akkaş'ın hırkası ve fotoğrafının yer aldığı pano ve diğer CHP milletvekilleri de Van'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili dövizlerle katıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığının her haneye ulaşan bir hizmet sorumluluğu taşıdığını, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve sosyal yardımlardan yararlanan tüm vatandaşlara geniş bir hizmet alanında faaliyet yürüttüklerini söyledi. Bakan Göktaş, aile kurumunun medeniyetin temeli olduğuna değinerek, "Bu nedenle aileyi korumak ve güçlendirmek, bir sosyal politika olmanın ötesinde, tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur. Bu sorumluluk, Anayasamızın 41'inci maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Fakat bugün, elimizdeki veriler, aile ve nüfus yapısında önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Evlilik yaşı ile boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi doğurganlık hızımız gerilemiş, aile kurumunun ve demografik yapının güçlendirilmesi artık, toplumsal bir öncelik haline gelmiştir. Bu bağlamda, 2025 yılında kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medyaya yaş sınırı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti. (A Haber arşiv)

"2025 AİLE YILI BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

2025 Aile Yılı kapsamında önemli politikaların hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yaygınlaştırılıp 49 bin 112 çifte 7 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini de belirterek, "Bunun yanı sıra pek çok sektörde yaptığımız 1925 indirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Projeden daha fazla gencimizin yararlanması için gelir şartını güncelledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin geri ödemelerine, her çocuk için 12 ay erteleme imkanı getirdik. Kredi miktarını; 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin liraya, 26 ila 29 yaşlarındaki gençlerimiz için 200 bin liraya yükselttik. Bu yıl doğum yardımı sisteminde de önemli bir reform yaptık. İlk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya çıkardık. 2'nci çocuk için her ay 1500 lira; 3'üncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin lira veriyoruz. Doğrudan annelerin hesabına yatırdığımız destekleri, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürdüreceğiz. Mayıs ayından bugüne kadar, 567 bin 546 çocuk için 5,86 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki; bu köklü politikalar sayesinde, 2025 Aile Yılı, aile kurumunu güçlendiren, aile değerlerini ve dayanışmayı yeniden canlandıran bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.

"KOMŞU ANNE' PROJEMİZİN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirildiğini ve bu sayede 105 bin 598 çocuğun güvenli bir gelecek kurması için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Göktaş, "Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 'Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Bu modelle, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklarımıza yönelik destekleyici hizmetleri daha bütüncül bir yapıya kavuşturuyoruz. 'Çocuklar Güvende Programı' ile risk altındaki çocuklarımıza ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 2017'den beri 325 bin 733 çocuk için izleme ve değerlendirme süreci yürüttük. Bakanlığımız denetimindeki 2 bin 377 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünden 82 bin 837 çocuğumuz faydalanırken, bunlardan 3 bin 99 çocuğumuza ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Öte yandan, ev temelli çocuk bakım hizmet modeli olan 'Komşu Anne' projemizin pilot hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.