Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘"Sahte insan" tehlikesine dikkat

GİZLEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Bu yöntem daha önce yurtdışında yaygınken, son dönemde Türkiye'de de hızla ilgi görmeye başladı. Kimi kullanıcı, hesaplarının yapay zekâ üretimi olduğunu açıkça belirtse de kimi bu bilgiyi gizlemeyi tercih ediyor. Bazı profiller 'yapay zekâ' ibaresi taşısa da buna inanmayanların ve gerçek sayanların sayısı hiç de az değil.