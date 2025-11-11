Viral Galeri Viral Liste Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘"Sahte insan" tehlikesine dikkat

Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘"Sahte insan" tehlikesine dikkat

Dijital dünyada yapay zeka, sahte insan' tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu kapsamda 'gerçek' ile 'sahte' arasındaki sınır her geçen gün biraz daha silikleşirken yeni mağdurlar gün geçtikçe çoğalıyor. Yapay zekâ destekli avatarlar sayesinde sahte insan profilleri oluşturulabiliyor, bu profiller tıpkı gerçek kullanıcılar gibi video kaydı alabiliyor, konuşabiliyor. Uzman isim 'Yapay Zekâ' adı altında suç işleyenlerin cezalandırabileceğine dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 09:10
Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘Sahte insan’ tehlikesine dikkat

Dijital dünyada yapay zeka, her geçen gün büyük bir risk haline gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘Sahte insan’ tehlikesine dikkat

SAHTE İNSAN TEHLİKESİ
Yapay zekânın hızlı gelişimi, insanın ticari zekâsıyla birleşince dijital dünyanın sınırları yeniden çizildi. Sosyal medya çağının ilk dönemlerinde 'ünlü' olmanın yolu özgün içerik üretmekten ya da dikkat çekici bir dış görünüme sahip olmaktan geçiyordu. Ancak artık durum değişti. Yapay zekâ destekli avatarlar sayesinde sahte insan profilleri oluşturulabiliyor, bu profiller tıpkı gerçek kullanıcılar gibi video kaydı alabiliyor, konuşabiliyor ve markalarla işbirliği yapabiliyor.

Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘Sahte insan’ tehlikesine dikkat

GİZLEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Bu yöntem daha önce yurtdışında yaygınken, son dönemde Türkiye'de de hızla ilgi görmeye başladı. Kimi kullanıcı, hesaplarının yapay zekâ üretimi olduğunu açıkça belirtse de kimi bu bilgiyi gizlemeyi tercih ediyor. Bazı profiller 'yapay zekâ' ibaresi taşısa da buna inanmayanların ve gerçek sayanların sayısı hiç de az değil.

Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘Sahte insan’ tehlikesine dikkat

'ELYA SOYLU' ÖRNEĞİ

Örneğin 'Elya Soylu' adlı kullanıcı, profilinde açıkça 'yapay zekâ' ifadesine yer vermesine rağmen gönderileri ortalama iki bin beğeni ve dört yüz yorum alıyor. Yorumların çoğu, takipçilerin bu hesabın gerçek bir kişiye ait olduğuna inandığını gösteriyor.

Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘Sahte insan’ tehlikesine dikkat

'GERÇEK' İLE 'SAHTE' ARASINDAKİ SINIR...
Üstelik bu tür hesaplar, popüler fotoğraflar veya videolar üzerinde oynama yaparak görüntülerin anlamını kolayca çarpıtabiliyor. Dijital dünyada 'gerçek' ile 'sahte' arasındaki sınır her geçen gün biraz daha silikleşirken yeni mağdurlar gün geçtikçe çoğalıyor.

SON DAKİKA