Sosyal medyanın karanlık yüzü! ‘"Sahte insan" tehlikesine dikkat
Dijital dünyada yapay zeka, sahte insan' tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu kapsamda 'gerçek' ile 'sahte' arasındaki sınır her geçen gün biraz daha silikleşirken yeni mağdurlar gün geçtikçe çoğalıyor. Yapay zekâ destekli avatarlar sayesinde sahte insan profilleri oluşturulabiliyor, bu profiller tıpkı gerçek kullanıcılar gibi video kaydı alabiliyor, konuşabiliyor. Uzman isim 'Yapay Zekâ' adı altında suç işleyenlerin cezalandırabileceğine dikkat çekti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 09:10