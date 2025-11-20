Ukrayna: Zelenskiy ABD’den barış planının taslağını aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Zelenskiy ABD'den barış planının taslağını aldı. Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde Trump ile diplomatik fırsatları görüşmesi bekleniyor. " denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için geliştirdiği 28 maddelik plana ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının Ukrayna'ya teslim edildiği duyurularak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin halkı için önemli olan temel ilkeleri belirlediği ve savaşı adil bir şekilde sona erdirmek üzere planın maddeleri üzerinde çalışmaya karar verdiği ifade edildi.

"YAPICI ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'nın ilk andan itibaren savaşı sona erdirmek istediğini vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek tüm anlamlı adımları ve önerileri desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna, bu yılın başından itibaren Başkan Trump'ın kan dökülmesini sona erdirmek için yaptığı önerileri desteklemiştir. Barışın sağlanması için şu anda da ABD, Avrupa ve dünyadaki ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.

Açıklamada, ayrıca Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli olan temel noktaları görüşmeyi planladığı aktarıldı.

"GERÇEK BİR İSTİŞARE YÜRÜTÜLMÜYOR"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu plan hakkında yaptığı açıklamada, herhangi bir barış planının savaşın asıl nedenlerini ortadan kaldırması gerektiğini ve ABD ile şu anda plana ilişkin bir müzakere yürütülmediğini belirtmişti.

Peskov, "Gerçek bir istişare yürütülmüyor. Elbette temaslarımızı sürdürüyoruz. Ancak şu anda istişare olarak tanımlanabilecek bir süreç yok" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'e söz konusu 28 maddelik barış planı hakkında bilgi verilip verilmediği" sorusuna ise Peskov, "Daha önce söylediklerime ekleyecek bir şeyim yok" demişti.

"ABD'NİN GÜCÜNÜ VE DESTEĞİNİN BARIŞA YAKLAŞTIRACAĞININ FARKINDAYIZ"

Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile Kiev'de bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, ABD'den, savaşa son vermek için "diplomasiyi yoğunlaştıracak" taslak planı da ABD'den teslim aldığını hatırlattı.

ABD heyeti ile "önemli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Amerikan tarafı önerilerini, savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu bize sundu." dedi.

Zelenskiy, savaşın başından beri adil bir barış talep ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve Ukrayna halkının onuruna saygılı koşullar sağlayan değerli bir barış." dedi.

ABD heyetine Ukrayna için temel konuları sunduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak onları hayata geçirmeleri konusunda anlaştık. Ani açıklamalar yapmayacağız. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile dünyadaki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında açık ve dürüst bir çalışma yürütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmak istediğini aktaran Zelenskiy, "Amerika'nın gücü ve desteğinin barışı gerçekte daha da yakınlaştırabileceğinin farkındayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.