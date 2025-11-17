Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Çin’de: Masada hangi konular var?

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Çin'de. (DHA)

"SURİYE'NİN ÖNDERLİĞİNDE, SURİYE'NİN SAHİPLİĞİNDE" İLKESİNE BAĞLILIK VURGUSU



Vang, Çin'in Suriye'nin ekonomik yeniden inşasına aktif katılmak, sosyal kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak istediğini vurguladı. Ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.



Ayrıca Vang, Çin'in Suriye'nin barışa kavuşmasını desteklediğini, "Suriye'nin önderliğinde, Suriye'nin sahipliğinde" ilkesine bağlı kalarak siyasi diyalog yoluyla halkın isteklerine uygun bir ulusal yeniden inşa planı hazırlanmasını ve ülkenin uluslararası topluma etkin şekilde entegre olmasını teşvik ettiğini kaydetti.

ŞAM'DAN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNE KATILIM: ÇİN MEMNUNİYETLE KARŞILADI



Çinli Bakan, Suriye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ve Şam yönetimi ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.



Çin'in açıklamasına göre, Suriyeli Bakan Şeybani de Suriye'nin Çin'in güvenlik endişelerini dikkate aldığını, terörün her biçimine karşı olduklarını ve Suriye topraklarının ulusal güvenliğe, egemenliğe veya Çin'in çıkarlarına zarar verecek faaliyetler için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.



Suriye Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakan Şeybani'nin Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldiğini ve görüşmede Suriye-Çin ikili ilişkileri ile bu ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığını duyurdu.