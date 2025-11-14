Suriye'den gelen toz bulutu o şehri kapladı! Göz gözü görmedi

Şanlıurfa'ya Suriye üzerinden gelen toz bulutu şehri kapladı. Birçok ilçede adeta göz gözü görmezken, toz bulutundan korunmak isteyen bazı vatandaşlar maske ile gezdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:36

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa merkez ve sınır ilçesi Ceylanpınar'da gökyüzünü kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen toz bulutundan korunmak için bazı vatandaşlar maske ile gezdi.



Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa merkez sınır ilçelerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, Ceylanpınar ilçesinin semalarını kapladı.



Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı. Yetkililer, toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve fazla alışveriş olmadığını belirtti.

