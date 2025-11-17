17 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Siyonistlerden alçakça hareket: Suriyeli 4 genç gözaltına alındı

Siyonistlerden alçakça hareket: Suriyeli 4 genç gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.11.2025 02:01
ABONE OL
Siyonistlerden alçakça hareket: Suriyeli 4 genç gözaltına alındı

Terör devleti İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kentine bağlı Han Ernebe beldesindeki Hafayer bölgesinde aynı aileden dört genci alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin muhabirine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu dün Kuneytra'ya bağlı Han Ernebe beldesindeki Hafayer bölgesinde aynı aileden dört genci gözaltına aldı.

Yerel kaynaklara göre söz konusu gençler, bir gün önce İsrail güçlerinin zarar verdiği aile çiftliğinde onarım çalışması yaptıktan sonra dönüş yolunda İsrail işgal güçlerince gözaltına alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'nin farklı bölgelerinde 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyonistlerden alçakça hareket: Suriyeli 4 genç gözaltına alındı Siyonistlerden alçakça hareket: Suriyeli 4 genç gözaltına alındı Siyonistlerden alçakça hareket: Suriyeli 4 genç gözaltına alındı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör