Çin'de bin 500 yıllık tapına alev alev yandı!
Çin'in Suzhou kendindeki bin 500 yıllık olduğu belirtilen tarihi Yongging Tapınağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çoksayıda itfaiye ekibi sevk edilirken olayda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde yaklaşık bin 500 yıllık Yongqing Tapınağında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap yapı küle dönerken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
