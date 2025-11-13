Çin’de bin 500 yıllık tapına alev alev yandı!

13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.11.2025 18:37 Güncelleme: 13.11.2025 18:40
Çin'in Suzhou kendindeki bin 500 yıllık olduğu belirtilen tarihi Yongging Tapınağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çoksayıda itfaiye ekibi sevk edilirken olayda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde yaklaşık bin 500 yıllık Yongqing Tapınağında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap yapı küle dönerken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

