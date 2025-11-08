Viral Galeri Viral Liste Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Türkiye savunma sanayide geliştirdiği tanklar, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve elektronik harp sistemleriyle dünyada adından söz ettirirken İsrail basınını da panik sardı. İsrail merkezli Globes haberinde Türkiye'nin dünyanın en büyük taarruzi (saldırı amaçlı) drone ihracatçısı konumuna yükseldiğini, İsrail'in Suriye'de olası bir 'İHA' çarpışması konusunda endişesini vurguladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.11.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:18
Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Başkan Erdoğan liderliğinde Türk savunma sanayisi ihracatta rekor kırarken, İHA'lardan zırhlı araçlara kadar birçok alanda küresel pazarda zirvede yerini alıyor.

Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir atılım yaparak dünyanın en büyük taarruzi drone ihracatçısı konumuna ulaştı. Türkiye 178 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

İsrail merkezli Globes haber sitesine göre, Türkiye dünyanın en büyük taarruzi (saldırı amaçlı) drone ihracatçısı konumuna yükselirken, İsrail'in Suriye'de olası bir "İHA" çarpışması konusunda endişesini vurguladı.

Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Bar İlan Üniversitesi Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Eyal Pinko, iki ülke arasındaki rekabetin sahada da gerilime neden olabileceğini belirtti:

"Türkiye ciddi bir rakip ve iki ülke arasında Suriye'de bir çarpışma, yanlışlıkla bile olsa, yaşanabilir. Türkler esas olarak kuzey Suriye'de; İsrail ise daha çok güneyde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle olası bir çarpışma olursa, muhtemelen hava sahasında yaşanır."

Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Pinko'ya göre, pilotlu uçaklar arasında bir çatışma düşük ihtimal, çünkü bu ciddi bir tırmanma anlamına gelir. Ancak taraflardan birinin "küçük bir uyarı saldırısı" yapmak istemesi durumunda, bunun insansız araçlarla gerçekleşmesi mümkün.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA TAARRUZİ DRON İHRAÇ EDEN ÜLKE"

Globes'un aktardığına göre, CNAS (Center for a New American Security) araştırmacısı Molly Campbell tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, 2018'de pazara giren Türkiye, kısa sürede dünyada en fazla taarruzi drone ihraç eden ülke oldu.

Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

"BAYRAKTAR TB2 ETKİLEYİCİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

İsrail merkezli gazetede, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları'nın (İHA) "savaşta kanıtlanmış" statüsüne sahip olduğu ifade edilerek, Türk dronlarının 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan tarafından kullanıldığı, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlarında Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin sahada etkileyici bir performans sergilediği belirtildi.

SON DAKİKA