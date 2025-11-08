Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke

Pinko'ya göre, pilotlu uçaklar arasında bir çatışma düşük ihtimal, çünkü bu ciddi bir tırmanma anlamına gelir. Ancak taraflardan birinin "küçük bir uyarı saldırısı" yapmak istemesi durumunda, bunun insansız araçlarla gerçekleşmesi mümkün.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA TAARRUZİ DRON İHRAÇ EDEN ÜLKE"

Globes'un aktardığına göre, CNAS (Center for a New American Security) araştırmacısı Molly Campbell tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, 2018'de pazara giren Türkiye, kısa sürede dünyada en fazla taarruzi drone ihraç eden ülke oldu.