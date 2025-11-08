Gökyüzünde Türk imzası! İsrail basınında panik havası: Türkiye en fazla drone ihraç eden ülke
Türkiye savunma sanayide geliştirdiği tanklar, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve elektronik harp sistemleriyle dünyada adından söz ettirirken İsrail basınını da panik sardı. İsrail merkezli Globes haberinde Türkiye'nin dünyanın en büyük taarruzi (saldırı amaçlı) drone ihracatçısı konumuna yükseldiğini, İsrail'in Suriye'de olası bir 'İHA' çarpışması konusunda endişesini vurguladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:18