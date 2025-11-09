15 yaş altına sosyal medya yasağı! AB ülkesinden dikkat çeken karar
Gelişen teknoloji sosyal medya kullanımını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Özellikle çocukların sosyal medya kullanımı bu konuda risk taşıyor. Danimarka hükümeti bu konuda harekete geçerek 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan detayları aktardı.
Çağımızın en önemli sorunların biri de dijital bağımlılık. Gün geçtikçe artışını sürdüren bu bağımlılık başta çocuklar olmak üzere insan üzerinde oldukça olumsuz etkiler barındırıyor.
Özellikle çocuklarda görüşlen bu bağımlılık Avrupa'da da oldukça yaygın. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dijital bağımlılık konusunda çalışmalarını sürdürürken Danimarka'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Buna göre hükümet 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor. Bu kararla birlikte çocukların zararlı içeriklerden ve dijital platformların ticari manipülasyonlarından korunmaları ön plana çıkıyor.
Kararın detayları henüz netleşmedi ancak oldukça ses getirdi. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz söz konusu karara ilişkin detayları aktardı.
A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz: Danimarka hükümeti 13 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı kullanmayı yasaklamayı planlıyor. Danimarka'nın atacağı bu adım, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde dijital bağımlılıkla mücadelede en radikal önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Cuma günü açıklandı plan. Bu plana göre, çocukların zararlı içeriklerden ve dijital platformların ticari manipülasyonlarından korunması hedefleniyor. Ancak yasanın nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. Uzmanlar, mevcut yaş sınırlamalarının bile etkili denetlenmediğine dikkat çekiyor.
13 YAŞ ALTININ YÜZDE 94'Ü SOSYAL MEDYA KULLANIYOR
Danimarka Dijital İçerik İşler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Ülkede 13 yaş altı çocukların %94'ünün en az bir sosyal medya hesabı bulunduğu, hatta 10 yaşın altındaki çocukların yarısından fazlasının da aktif kullanıcı olduğu duyuruldu.
Danimarka'nın bu kararı, geçen Aralık ayında Avustralya'nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmesinin ardından geldi. Avustralya'da sosyal medya platformları, 16 yaş altı kullanıcıları engellemede başarısız oldukları takdirde 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 33 milyon ABD doları) para cezası ödeyecek. Danimarka'da da benzer bir sistem üzerinde çalışılıyor. Ülkede 13 yaş üstü vatandaşların neredeyse tamamının ulusal elektronik kimlik sistemine sahip olması, yaş doğrulama sürecini kolaylaştıracak. Hükümet bu kimlik sistemiyle entegre bir doğrulama uygulaması geliştirmeyi planlıyor.
AVRUPA ÜLKELERİNDEN SOSYAL MEDYA ÖNLEMİ
Bu hafta Fransa'da TikTok'un intiharı teşvik eden içeriklere izin verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını hatırlatalım. Ve AB ülkelerinden peş peşe sosyal medya için ciddi sınırlamalar getirildiğini söyleyelim.
