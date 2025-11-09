15 yaş altına sosyal medya yasağı! AB ülkesinden dikkat çeken karar

Çağımızın en önemli sorunların biri de dijital bağımlılık. Gün geçtikçe artışını sürdüren bu bağımlılık başta çocuklar olmak üzere insan üzerinde oldukça olumsuz etkiler barındırıyor.

Özellikle çocuklarda görüşlen bu bağımlılık Avrupa'da da oldukça yaygın. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dijital bağımlılık konusunda çalışmalarını sürdürürken Danimarka'dan dikkat çeken bir karar geldi.