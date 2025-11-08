Et paketleme şirketleri Trump'ın merceğinde! Soruşturma talimatı verdi
ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanlığından "dana eti fiyatlarını yükselten" et paketleme şirketleri hakkında derhal soruşturma başlatılması talimatını verdi. Trump, sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş dana eti fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, "Bunun çok kısa sürede köküne ineceğiz. Eğer suç işlenmişse, sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." dedi.
Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Trump, "Adalet Bakanlığından, dana eti fiyatlarını yasa dışı işbirliği, fiyat sabitleme ve fiyat manipülasyonu yoluyla artıran et paketleme şirketleri hakkında derhal bir soruşturma başlatmasını istedim." ifadesini kullandı.
Trump, Amerikan çiftçilerini her zaman koruyacaklarını vurgulayarak, çiftçilerin "fiyatları yapay olarak şişiren ve ülkenin gıda arz güvenliğini tehlikeye atan" çoğu yabancı sermayeli et paketleme şirketlerinin yaptıkları nedeniyle suçlandığını kaydetti.
Tüketicileri korumak, yasa dışı tekellere karşı mücadele etmek ve bu şirketlerin Amerikan halkının zararına suç teşkil eden kazançlar elde etmelerini engellemek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirten Trump, Adalet Bakanlığından bu konuda hızlı bir adım atmasını istedi.
Trump, diğer bir paylaşımında da sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş dana eti fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, "Bunda 'şüpheli' bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bunun çok kısa sürede köküne ineceğiz. Eğer suç işlenmişse, sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı
