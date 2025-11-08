08 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Et paketleme şirketleri Trump'ın merceğinde! Soruşturma talimatı verdi

Et paketleme şirketleri Trump'ın merceğinde! Soruşturma talimatı verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.11.2025 01:21
ABONE OL
Et paketleme şirketleri Trump’ın merceğinde! Soruşturma talimatı verdi

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanlığından "dana eti fiyatlarını yükselten" et paketleme şirketleri hakkında derhal soruşturma başlatılması talimatını verdi. Trump, sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş dana eti fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, "Bunun çok kısa sürede köküne ineceğiz. Eğer suç işlenmişse, sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." dedi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Paylaşımında Trump, "Adalet Bakanlığından, dana eti fiyatlarını yasa dışı işbirliği, fiyat sabitleme ve fiyat manipülasyonu yoluyla artıran et paketleme şirketleri hakkında derhal bir soruşturma başlatmasını istedim." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikan çiftçilerini her zaman koruyacaklarını vurgulayarak, çiftçilerin "fiyatları yapay olarak şişiren ve ülkenin gıda arz güvenliğini tehlikeye atan" çoğu yabancı sermayeli et paketleme şirketlerinin yaptıkları nedeniyle suçlandığını kaydetti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Tüketicileri korumak, yasa dışı tekellere karşı mücadele etmek ve bu şirketlerin Amerikan halkının zararına suç teşkil eden kazançlar elde etmelerini engellemek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirten Trump, Adalet Bakanlığından bu konuda hızlı bir adım atmasını istedi.

Trump, diğer bir paylaşımında da sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş dana eti fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, "Bunda 'şüpheli' bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bunun çok kısa sürede köküne ineceğiz. Eğer suç işlenmişse, sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı

Trump’tan Putin yanıtı: Her zaman bir ihtimal varTrump’tan Putin yanıtı: Her zaman bir ihtimal var TRUMP'TAN PUTİN YANITI: HER ZAMAN BİR İHTİMAL VAR
Gazze’de istikrar gücü faaliyete başlayacakGazze’de istikrar gücü faaliyete başlayacak GAZZE'DE İSTİKRAR GÜCÜ FAALİYETE BAŞLAYACAK
ABD ile Rusya arasında nükleer kriz!ABD ile Rusya arasında nükleer kriz! ABD İLE RUSYA ARASINDA NÜKLEER KRİZ!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör