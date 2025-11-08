Et paketleme şirketleri Trump’ın merceğinde! Soruşturma talimatı verdi

(Fotoğraf: AA)

Tüketicileri korumak, yasa dışı tekellere karşı mücadele etmek ve bu şirketlerin Amerikan halkının zararına suç teşkil eden kazançlar elde etmelerini engellemek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirten Trump, Adalet Bakanlığından bu konuda hızlı bir adım atmasını istedi.

Trump, diğer bir paylaşımında da sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş dana eti fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, "Bunda 'şüpheli' bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bunun çok kısa sürede köküne ineceğiz. Eğer suç işlenmişse, sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı