ABD Başkanı Trump’tan Putin yanıtı: Her zaman bir ihtimal var

07 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr
İHA
Giriş: 07.11.2025 20:51 Güncelleme: 07.11.2025 21:44
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya, "Her zaman bir ihtimal var" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Trump, Orban ve beraberindeki heyetle Beyaz Saray'da öğle yemeğinde bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump (Solda), Macaristan Başbakanı Orban'ı (Sağda), Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı (AFP)ABD Başkanı Trump (Solda), Macaristan Başbakanı Orban'ı (Sağda), Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı (AFP)

ORBAN İLE OCAK AYINDAN BU YANA İLK İKİLİ GÖRÜŞME

Orban, ocak ayında geldiği Washington'da Trump ile bir araya gelmişti. Trump, iyi anlaştığı liderlerden olan ve Avrupa'da çeşitli konularda birlikte hareket ettiği Orban ile ocaktaki görüşmeden bu yana ilk kez ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmanın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanmasından sonra, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuş, ancak daha sonra bu görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile yeniden bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi (AA)ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile yeniden bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi (AA)

"HER ZAMAN BİR İHTİMAL VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya, "Her zaman bir ihtimal var" cevabını verdi.

