Filistinli esire tecavüz görüntülerini ortaya çıkan savcıya İsrail’de gözaltı!

İsrail'in Filistinli esirlere insanlık dışı suçlar işlediği Sde Teiman hapishanesi (REUTERS)



Yerushalmi ve gözaltına alınan diğer kişinin bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.



GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI



İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.



SDE TEİMAN'DAKİ CİNSEL İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI



İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.



Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.



Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.



Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.



Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.

