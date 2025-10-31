31 Ekim 2025, Cuma
Pentagon'dan yeşil ışık: Tomahawk füzeleri tedarikinin onaylandığı iddia edildi

Giriş: 31.10.2025 22:38
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz haftalarda Zelenskiy-Trump görüşmesinde yer alan Tomahawk füzelerine ilişkin yeni bir karar aldığı ortaya çıktı. Konuya yakın kaynaklar tarafından Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikini onaylandığı iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da gerçekleşen Trump-Zelenkiy görüşmesinde Ukrayna'nın Rusya ile savaş sürecinde uzun menzilli Tomahawk füzesi talep etmesinin ardından zirvede gerilim yaşanmıştı. Trump füze tedarikine sıcak bakmadığını belirtmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yeni bir kararın alındığı ortaya çıktı.

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikine yönelik kararını verdi.

Bakanlık, Ukrayna'ya bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktı. Nihai dış tedarik onayı, ABD Başkanı Donald Trump'a bırakıldı.

Söz konusu Tomahawk füzelerinin menzilinin yaklaşık 1600 kilometre olduğu biliniyor.

FÜZE TEDARİKİNDE TERCİH

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya verilebilecek "çok sayıda Tomahawk" füzesine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Ülkeyi (ABD) korumak için ihtiyaç duyulanları vermek istemedikleri için" füzelerin Ukrayna'ya tedarikini tercih etmediğini söylemişti.

Zelenskiy, ABD'nin tedarike yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıtında, "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz." demişti.

Ulusal basında, bu süreçte ABD yönetiminin, "Trump'ın füze tedarikini masadan kaldırmadığı ve emir vermesi halinde" füzeleri Ukrayna'ya hızla sağlamak için planlar hazırladığı aktarılmıştı.

