ABD yönetiminden mülteci hamlesi! 7 bin 500 kişi ile sınırlandıracak

ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.