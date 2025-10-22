ABD Başkan Yardımcı Vance İsrail’de: Hamas’ı silahsızlandırmak zor olacak

Vance, Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hamas'ın silah bırakıp bırakmayacağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde çok ama çok zorlu bir görev var; Hamas'ı silahsızlandırmak, Gazze'yi yeniden inşa etmek, Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmek ve aynı zamanda Hamas'ın artık İsrail'deki dostlarımız için bir tehdit olmamasını sağlamak."

İBRAHİM ANLAŞMALARINA VURGU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'un arabuluculuğunda sağlanan Gazze ateşkesinin, İsrail için Orta Doğu'da daha geniş ittifakların önünü açabileceğini söyledi.

Vance, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu Gazze anlaşması, İbrahim Anlaşmalarının kilidini açan kritik bir unsur."

"Bu anlaşmanın sağlayabileceği şey ise Orta Doğu'da kalıcı, dayanıklı ve bu bölgedeki iyi insanların –ve dünyadaki insanların– kendi bölgelerine sahip çıkmalarına imkân tanıyan bir ittifak yapısıdır."