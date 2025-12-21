Aslan devreyi zirvede bıraktı! MAÇ SONUCU: GALATASARAY 3-0 KASIMPAŞA
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk etti. Aslan Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Maouro İcardi ile bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek devreyi zirvede tamamladı. Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.İşte mücadelede yaşananlar...
Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi.
Galatasaray mücadeleye golle başladı. 10'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz, kendi yarı alanının solundan topla kat ederek ceza sahası içine kadar girdi. Çaprazda topu yerden içeri çeviren Barış'ın pasını alan Yunus Akgün, kontrolünün ardından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Golden sonra da etkili ataklar üreten Galatasaray oldu. Topun hakimi olan Galatasaray'a karşı Kasımpaşa pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile girdiği pozisyonlarda kaleci Gianniotis'i geçemedi ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıya da Galatasaray iyi başladı. 54'üncü dakikada ceza sahası dışında Yunus Akgün, yerden pasla savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun kontrolü sonrası vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis kurtardı.
Galatasaray 82'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Gabriel Sara, sağına çektikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Galatasaray 87'nci dakikada gole çok yaklaştı. Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşta ön direğe gelen topa Barış Alper Yılmaz kafayla vurdu meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı. Galatasaray 88'inci dakikada bir gol daha buldu. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini geçtikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42 yaparak devre arasına lider girdi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
23. dakikada Juan'ın sol kanattan çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI
54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.
82. dakikada Attila Szalai'nin kendi yarı alanında hatalı pasında araya giren Yunus Akgün, pasını Gabriel Sara'ya çıkardı. Sara, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
86. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe atışında, ön direkte Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı dışına gitti.
88. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini geçip penaltı noktası solundan sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi
- Kedisi olan herkes bilmeli: Veterinerlerden “asla yapmayın” uyarısı
- Günde 3-4 fincan kahve yaşınızı 5 yıl geri mi alıyor? Yeni araştırma şaşırttı
- BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler
- TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satacak: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
- Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3 farklı senaryo
- Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
- AÖL 1. dönem soru ve cevapları ne zaman? MEB takvimi
- Kimse bu etkisini bilmiyordu! Unutkanlığı önleyen doğal mucize: Yaşlılıkta bile…
- Hayal Köseoğlu’nun en unutulmaz doğum günü! O soru karşısında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşyaları sakın atmayın! Yılların pasını söküp atan o yöntem: Kesip üstüne sürün