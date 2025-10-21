21 Ekim 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Hamas 2 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas 2 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.10.2025 22:12
ABONE OL
Hamas 2 esiri daha Kızılhaç’a teslim etti

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli esirlere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

Hamas, işgalci İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli esirleri teslim etmeyi sürdürüyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim ettiğini belirtti.

2 ESİR İSRAİL'E TESLİM EDİLDİ

Siyonist ordudan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı. İsrailli esirlerin cesedinin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceği belirtildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 14 esirin cesedini teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas 2 esiri daha Kızılhaç’a teslim etti Hamas 2 esiri daha Kızılhaç’a teslim etti Hamas 2 esiri daha Kızılhaç’a teslim etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör