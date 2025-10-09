Krizin ardından: Putin ve Aliyev’den görüşme kararı

TASS'ın aktardığına göre görüşme Tacikistan'da gerçekleşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Aliyev'in 7 Ekim'de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti ve Kremlin'in yaklaşan bu görüşmeyi olumlu karşıladığını söyledi.

AZERBAYCAN-RUSYA ARASINDA KRİZ

Azerbaycan ile Rusya arasında son aylarda ciddi bir diplomatik kriz yaşandı. Gerilim, Haziran 2025'te Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycan kökenli bazı kişilere yönelik operasyonlar sırasında iki kardeşin gözaltında hayatını kaybetmesiyle tırmandı. Bakü yönetimi, Moskova'yı "etnik temelli öldürme"yle suçlarken Rusya bu iddiaları reddetti.

Olayın ardından Azerbaycan, ülkedeki Rus kültürel etkinliklerini iptal etti, Sputnik ajansının Bakü ofisini kapattı ve bazı Rus vatandaşlarını gözaltına aldı. Moskova ise bu adımları "düşmanca" olarak nitelendirdi. Kriz, Güney Kafkasya'da Rusya'nın nüfuzunu zayıflatırken, Azerbaycan'ın Batı ile enerji ve güvenlik alanındaki işbirliklerini hızlandırmasına yol açtı.