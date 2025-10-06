Fransa'da hükümet krizi! Başbakan istifasını Macron'a sundu
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay bile geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu. Yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra gelen bu karar piyasaları sarstı; Paris Borsası %1,7 düştü. Ülkede uzun süredir devam eden protesto ve grevler sonrası gözler Elysee Sarayı’na çevrilirken, yeni başbakanın kim olacağı henüz açıklanmadı.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu bildirildi.
AKŞAM KABİNE KURULDU SABAH İSTİFA ETTİ
Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.
MACRON'A İSTİFA ÇAĞRISI
Paris Borsası, Lecornu'nun istifasının açıklanmasının ardından saniyeler içinde yüzde 1.7 değer kaybetti. Piyasaların çalkalandığı dakikalarda, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Meclis'i feshetme çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Ülke, yaklaşık bir yıldır protestolar ve grev dalgalarıyla sarsılırken, Paris yönetimi hala istikrarlı bir hükümet kurmayı başaramadı. Lecornu'nun kısa ömürlü kabinesi de göreve başladığı günden bu yana yoğun eleştirilerin hedefindeydi.
Lecornu'nun yemin töreni sırasında, başta Paris, Marsilya ve Lyon olmak üzere birçok büyük şehirde yüzbinlerce kişi sokağa çıkarak "Macron istifa" sloganları atmıştı.
İstifanın ardından gözler, Elysee Sarayı'na çevrildi. Lecornu'nun yerine kimin geçeceği henüz açıklanmazken, kulislerde Macron'un partisinden bir ekonomist isme yeni kabineyi kurma görevi vereceği konuşuluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?
- Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...
- YKS 2. TERCİH SONUÇLARI bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son durum...
- KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR’luya 19.089 TL’lik maaş hesaplandı! Ocakta kök aylık ne kadar olacak?
- 6 Ekim'de ne oldu, bugün ne günü? İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, önemi nedir? İşte tarihçesi...
- 24 saatte hava buz kesecek! Yeni soğuk hava dalgası geldi: İstanbul, Ankara, İzmir... Şemsiye ve mont şart
- Bugün okul var mı, yok mu? 6 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullarda ders işlenecek mi, tatil mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 6 Ekim Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metrobüs, dolmuş, metro...
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor
- 117 yaşına kadar yaşadı! Uzun ömrün sırrını Gastroenterolog açıkladı: Günde 3 kez…