Fransa’da hükümet krizi! Başbakan istifasını Macron’a sundu

Emmanuel Macron ve Sebastien Lecornu (AFP)

NE OLMUŞTU?

Ülke, yaklaşık bir yıldır protestolar ve grev dalgalarıyla sarsılırken, Paris yönetimi hala istikrarlı bir hükümet kurmayı başaramadı. Lecornu'nun kısa ömürlü kabinesi de göreve başladığı günden bu yana yoğun eleştirilerin hedefindeydi.

Lecornu'nun yemin töreni sırasında, başta Paris, Marsilya ve Lyon olmak üzere birçok büyük şehirde yüzbinlerce kişi sokağa çıkarak "Macron istifa" sloganları atmıştı.

İstifanın ardından gözler, Elysee Sarayı'na çevrildi. Lecornu'nun yerine kimin geçeceği henüz açıklanmazken, kulislerde Macron'un partisinden bir ekonomist isme yeni kabineyi kurma görevi vereceği konuşuluyor.