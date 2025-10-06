Fransa’da hükümet krizi! Başbakan istifasını Macron’a sundu

06 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 10:51 Güncelleme: 06.10.2025 11:33
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay bile geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu. Yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra gelen bu karar piyasaları sarstı; Paris Borsası %1,7 düştü. Ülkede uzun süredir devam eden protesto ve grevler sonrası gözler Elysee Sarayı’na çevrilirken, yeni başbakanın kim olacağı henüz açıklanmadı.

FRANSA'DA SİYASİ KRİZ! LECORNU İSTİFA ETTİ

AKŞAM KABİNE KURULDU SABAH İSTİFA ETTİ

Fransa Başbakanı Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu (DHA)Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu (DHA)

MACRON'A İSTİFA ÇAĞRISI

Paris Borsası, Lecornu'nun istifasının açıklanmasının ardından saniyeler içinde yüzde 1.7 değer kaybetti. Piyasaların çalkalandığı dakikalarda, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Meclis'i feshetme çağrısında bulundu.

Emmanuel Macron ve Sebastien Lecornu (AFP)Emmanuel Macron ve Sebastien Lecornu (AFP)

NE OLMUŞTU?

Ülke, yaklaşık bir yıldır protestolar ve grev dalgalarıyla sarsılırken, Paris yönetimi hala istikrarlı bir hükümet kurmayı başaramadı. Lecornu'nun kısa ömürlü kabinesi de göreve başladığı günden bu yana yoğun eleştirilerin hedefindeydi.

Lecornu'nun yemin töreni sırasında, başta Paris, Marsilya ve Lyon olmak üzere birçok büyük şehirde yüzbinlerce kişi sokağa çıkarak "Macron istifa" sloganları atmıştı.

İstifanın ardından gözler, Elysee Sarayı'na çevrildi. Lecornu'nun yerine kimin geçeceği henüz açıklanmazken, kulislerde Macron'un partisinden bir ekonomist isme yeni kabineyi kurma görevi vereceği konuşuluyor.

