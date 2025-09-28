Hamas İsrail’i uyardı: 2 rehine ile irtibat kesildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki çatışmalar sırasında ellerinde bulunan iki esirin hayatının "gerçek bir tehlike altında" olduğunu duyurdu.

El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, rehineler Matan Angrest ve Omri Miran ile temasın kesildiği belirtildi.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN UYARI

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerine çağrıda bulunularak, işgal güçlerinin derhal 8. Caddenin güneyine çekilmesi ve esirlerin güvenli bir şekilde çıkarılabilmesi için bugün saat 18.00'den itibaren 24 saat boyunca hava saldırılarının durdurulması talep edildi.

Kassam Tugayları açıklamasında, "Biz uyarımızı yaptık" ifadelerine yer vererek, aksi durumda esirlerin hayatlarının ciddi risk altında olacağını vurguladı.