Sumud Filosu’na dronlu saldırı! Türk aktivistler A Haber’de

İspanya'dan Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu, Tunus açıklarında dronlu saldırıya uğradı. Filoya ait bir gemiye düzenlenen saldırıda güverte bölümünde yangın çıkarken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Saldırı sonrası gemide bulunan Türk aktivistler A Haber'de bağlanarak yaşadıkları o anları anlattı.