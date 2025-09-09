09 Eylül 2025, Salı

Sumud Filosu'na dronlu saldırı! Türk aktivistler A Haber'de
Sumud Filosu’na dronlu saldırı! Türk aktivistler A Haber’de

Sumud Filosu'na dronlu saldırı! Türk aktivistler A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 04:25
İspanya'dan Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu, Tunus açıklarında dronlu saldırıya uğradı. Filoya ait bir gemiye düzenlenen saldırıda güverte bölümünde yangın çıkarken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Saldırı sonrası gemide bulunan Türk aktivistler A Haber'de bağlanarak yaşadıkları o anları anlattı.
